路透：中國各大城市稱疫情嚴重

中國/新冠病毒

隨着更廣泛的疫情傳播迫在眉睫，中國一線城市與新一波新冠病毒激增作鬥爭。

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周日，中國各主要城市的街道都出奇地安靜，因為人們待在家裡以保護自己免受從北到南的襲擊各大城市的新冠疫情病例激增。

據中國首席流行病學家吳尊友稱，中國目前正處於今年冬天預計出現的三波新冠病例中的第一波。如果人們遵循下個月農曆新年假期乘坐公共交通返回家鄉的典型出行方式，全國各地的病例可能會成倍增加。

據路透社說，自 12 月 7 日以來，中國也尚未正式報告任何新冠死亡病例，當時中國在公眾對清零限制出現前所未有的抗議後突然終止了對清零政策至關重要的大部分限制。清零得到習近平的支持。

作為放鬆清零遏制措施的一部分，對該病毒的大規模檢測已經結束，這讓人懷疑官方報告的病例數是否能反映疫情的全部規模。12 月 17 日，中國報告了約 2,097 例新的有癥狀的新冠感染病例。

在北京，高度可傳播的 Omicron 變種的傳播已經影響了從餐飲到包裹遞送的服務。這座擁有 2200 萬人口的城市的殯儀館和火葬場也在努力滿足需求。

社交媒體帖子還顯示，中國西北部城市西安的地鐵空無一人。

在成都，街道上也空無一人。

在上海，當局表示學校應該從周一開始將大部分課程轉移到網上，而在附近的杭州，大多數學校的年級被鼓勵提前完成冬季學期。

教育局表示，在廣州，已經上過網課的學生和學齡前兒童不應該為返校做準備。

據官方媒體報道，中國疾病預防控制中心首席流行病學家吳周六在北京的一次會議上說，目前的疫情將在今年冬天達到頂峰，並分三波持續約三個月。

一家總部位於美國的研究機構本周表示，該國可能會出現病例激增，到 2023 年中國可能會有超過 100 萬人死於新冠疫情。