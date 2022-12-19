重慶浙江：新冠感染者可“正常”上班

中國，新冠防疫

在中國新冠防疫政策急轉彎、12月初突然放寬“清零”管制後，重慶浙江等地周日再宣布感染者可“正常”上班，即使有新冠癥狀。

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法新社報道，自12月初實施三年的“清零”防疫措施已大部分被取消以來，中國正經歷一波奧密克戎病毒感染潮，但當局試圖向人們保證，儘管病毒傳染性強，但毒性降低。

擁有3000多萬人口的西南部直轄市重慶，是首批允許感染新冠人群返回工作崗位的城市之一。重慶政府官網周日發布通知，要求"無癥狀和輕度癥狀的患者可以正常上班" 。通知也倡導非必要不做核酸，非必要不查驗核酸檢測陰性證明。宣布除養老機構、福利院、監所、托幼機構、中小學等特殊場所外，其它場所均不再查驗核酸檢測陰性證明。

報道稱，這是中國這一世界上人口最多國家防疫政策的一個戲劇性逆轉，不久前，在嚴格清零政策下中國居民幾乎每天都要接受核酸檢查，測試呈陽性就會被強制隔離，如果發現幾個病例就可以對街區甚至整個城市封禁。而現在官方則鼓勵人們在出現新冠感染癥狀時在家裡自我隔離。

除重慶外，浙江省也決定只要採取好防護措施，輕症感染者可以 "繼續工作"。

專家們擔心，隨着中國繼續重新開放，中國是否有能力應對這一波感染潮，中國仍有數以百萬計的老年人尚未接受新冠疫苗。在這一波感染潮中人口2200萬的首都北京受衝擊尤其嚴重，出現了自疫情爆發以來從未有過的感染快速蔓延，而法新社根據所獲得的幾個消息都指，老人院的目前則處於自生自滅的狀況。

時隔兩周之後再次通報兩例新冠死亡

另據消息指，中國官方時隔兩周之後再次通報兩例死亡病例。國家衛生健康委官網周一通報，前日新增兩例新冠死亡病例，均為北京的本土病例。同時，重症病例也較前一日增加11例。

中國官方上一次通報死亡病例是在12月3日，死者分別來自山東省和四川省。不過，之後有報道稱兩名資深媒體人感染新冠後逝世，四川華西醫院一名醫學生也據傳確診、帶病上班後猝死，官方通報卻都未列入，多地的殯儀館、火化場也出現忙不過來的現象，雖然許多員工病倒是原因之一，但輿論仍質疑官方數據的可靠性。