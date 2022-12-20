世界銀行大幅下調中國今明兩年經濟增長預期

中國，經濟，新冠防疫

世界銀行周二（12月20日）大幅下調對中國今、明兩年經濟增長預期，主要原因是新冠疫情的不確定走向和持續的房地產危機對中國經濟帶來壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界銀行周二公布的最新預測，對中國今年的經濟增長預期從六月份的預期值4.3%下調至2.7%，對明年的增長預期則從8.1%收窄至4.3%。

世行在一份聲明中說， "中國的增長前景受到重大風險的影響”，其中特別提到 "新冠疫情的不確定性走向 "以及 "家庭和企業的行為"。

在實施了近三年的破壞性限制措施後，中國在12月初突然改變防疫政策，取消了大部分的“清零”限制措施，但專家擔心中國對放開後出現新冠感染潮的準備不足，數百萬計的中國老年人和脆弱人群沒有接種疫苗。近幾天來北京等市出現了前所未有的感染暴增，由於擔心被感染，許多中國人選擇呆在家裡，這一狀況嚴重影響了消費，眾多企業都已被迫關閉。

世界銀行警告說，經濟增長將取決於未來數周和數月內 "家庭和企業的行為"。

與此同時，中國房地產業業正在經歷前所未有的危機，而該行業歷來是中國經濟增長的引擎。 房地產與建築業佔到中國GDP的四分之一強。自中國政府2020年採取減少企業債務的控制措施以來，房地產業持續受到影響，在經歷多年超高速增長之後，中國現在眾多城市房地產銷售都在下降。房地產開發商正在為生存而掙紮，波及整個建築業及其數以千計的公司面臨困境。

世界銀行警告說，"房地產業的持續壓力可能會產生更廣泛的宏觀經濟和金融影響。“

世界銀行也同時表示，烏克蘭戰爭、通貨膨脹以及在全球經濟衰退的擔憂下的需求放緩等也對中國經濟造成了壓力。

中國在今年年初設定2022年GDP增長目標為5.5%，但現在許多經濟學家認為這個設定不現實，實際上即使是實現這個目標，也將是除受到疫情擾亂的2020年之外、中國四十年來最低的增長。