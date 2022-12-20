中國疫情爆發 核酸亭變身“發熱診療站”遍地開花

中國/新冠疫情

中國與12月7號宣布防疫“新10條”後，中國防疫中國政策從“動態清零”一步跨入與病毒共存階段，同時放棄大規模核酸檢測的防疫方式。為了因應全國各地疫情空前大爆發的新情勢，多地的核酸檢測亭被改建為“發熱診療站”，方便民眾就醫。

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中央社綜合中國媒體報道指出，為了因應民眾看診需求，江蘇省蘇州市的姑蘇區將部分已經停用的核酸亭改成“發熱診療站”，為民眾能看病、配藥，過程10分鐘左右能完成，提供“一站式”的就醫服務。

相關人士指出，這種做法可緩解目前發熱門診大排長龍、三級醫院醫療資源擠兌的問題。

同時，診療站還允許居民為家人“代看診”。當孩子發燒，藥店難以買到兒童退燒藥時，家屬可到診療站代其取藥。“蘇州核酸採樣屋變身發熱診療站”在17日衝上新浪熱搜，這被認為可以解決染疫後“買藥難、就醫難”的問題。

根據報道，蘇州、無錫，安徽蕪湖與山東，深圳、杭州、長沙，西安，內蒙古等均採取相關措施，即把核酸亭改為發熱診療站。

當中，山東省衛健委做出較明確的倡議規範，將核酸採樣亭改為發熱診療站。根據山東省衛健委官網發布“關於進一步優化醫療服務方便群眾就醫的通知”，山東省衛健委提倡核酸採樣點“一點多用”，各地可根據需要選擇具備2個以上採樣亭的核酸採樣點，將其中一個改造為“發熱診療站”，滿足民眾方便就近求醫的需求。

浙江湖州市安吉縣政府網站也宣布將4處核酸採樣小屋完成改造，變身發熱診療站。患者可就近接受初步診療並完成配藥，整個過程約10分鐘。發熱診療站支持醫保結算。

與此同時，儘管疫情在全國各地大爆發，但中國衛建委官方網站公布的12月19日數據顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2722例（含境外輸入）。新增死亡五例。該報告特別指出，北京沒有新增疑似病例。