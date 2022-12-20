澳大利亞外交部長破冰訪華 要求釋放兩名被中國拘留的公民

澳大利亞/中國

澳大利亞外交部長黃英賢周二（12月20號）開啟破冰之旅，在澳中建交50周年（12月21號）之際啟程前往北京以緩和兩國關係。她在當天呼籲釋放兩名澳大利亞在中國被拘留的國民，並表示他們的命運將在她對北京的歷史性訪問中被列入議程。澳大利亞外長說，釋放他們將有助於改善兩國的關係。

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黃英賢提到的兩個人分別是澳籍華裔記者成蕾和作家楊恆均（筆名，真名楊軍） 。法新社報道，澳大利亞記者成蕾於2020年8月被中國當局逮捕，後來被指控 "向國外提供國家機密"，並於今年3月31日被以"向國外泄露國家機密"的罪名在北京秘密受審。中國出生的澳洲籍華裔作家楊恆均於2019年1月被捕，2021年5月因間諜罪被閉門審判。

黃英賢指出，如果這些領事問題得到解決，不僅對（所涉及的）個人有好處，他她認為這本身很重要，而且對雙邊關係也有好處。

周二前往北京的黃英賢是四年來第一位訪問中國的澳大利亞高級外交官，其目的是在澳中建交50周年之際解凍中澳關係。她將會見中國國務委員兼外交部長王毅，並舉行兩國第六次外交與戰略對話。

在過去的四年裡，澳中兩國曾經很好的關係已經惡化了。在政治和道德問題上發生了衝突，包括中國在海外的影響行動。

澳大利亞決定禁止中國巨頭華為運營該國的5G網絡，以及堪培拉呼籲調查新冠大流行病的來源，這讓北京感到憤怒。

作為報復，中國對澳大利亞的一系列產品實施了制裁，並凍結了高層外交接觸。解凍始於11月在巴厘島舉行的20國集團會議，澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯在會上會見了中國國家主席習近平。

北京本周一希望黃英賢的訪問將 "加強對話，擴大合作，縮小分歧，同時使雙邊關係回到正軌"。

法新社指出，中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，堪培拉為北京驚人的經濟增長提供了大量的礦石、金屬和礦物等。

中國外交部網站顯示，周二的例行記者會上，外交部發言人毛寧對“黃英賢呼籲中方釋放澳公民成蕾和楊軍，並稱這將有助於移除改善雙邊關係的障礙，中方對此如何回應？” 的問題回答說，希望澳方秉持相互尊重的精神，本着求同存異的態度，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係重回健康穩定發展軌道。