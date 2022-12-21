中國新冠染疫暴增 研究評估可能導致100-200萬人死亡

中國-新冠病毒

2022年12月21日，在中國北部河北省涿州市的保定市第二中心醫院，患者在收銀台附近排隊。

一些專家的研究顯示，中國新冠染疫者暴增，可能導致百萬乃至數百萬人喪生。

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疫苗接種不足，群體免疫力差，中國在毫無準備的情況下一夕放鬆嚴酷的清零措施，導致染疫暴增，造成醫療資源擠兌，專家評估可能導致至少百萬人喪生。

根據美國健康指標與評估研究所（IHME）的一項最新估算，新冠防疫措施的突然解除可能的結果是在2023年感染數字爆炸式上升，並導致超過100萬人死亡。該機構是美國華盛頓大學一個獨立的全球衛生研究中心。

該研究發現，到2023年4月1日，將會有32.2萬人死亡，而到同一個日子，感染數字將會達到高峰。該研究報告估算，易感人群的傳播率將會在4月之後維持這一水平。該機構主任克里斯托弗·默里（Christopher Murray）表示：“中國的清零政策或許對於抵擋早期的病毒株是有效的，但是奧密克戎變種的高傳播性令清零不可能持續”。該研究估算的依據來自各省的數據和香港最近一次奧密克戎變種爆發的相關信息。

美國之音援引美國著名華裔流行病學和公共衛生專家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示，在中國當局對嚴厲的防疫封控措施突然鬆綁之後，中國新冠疫情持續飆升，各家醫院對染疫患者已經應接不暇。未來三個月期間，中國60%的人口，或者說世界人口的10%都將感染新冠，而且染疫死亡人數可能高達數百萬人。

英國醫療資訊分析公司Airfinity 11月底曾指出，中國若取消清零政策，由於接種疫苗和追加劑的比例偏低而且欠缺混合抗體，可能會造成130萬至210萬人喪生。

這家公司表示，這是將資料比對香港BA.1病毒株疫情的模式所推算得知。香港就是在防疫兩年後放鬆限制時出現這個病毒株的疫情。