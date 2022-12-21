中國新冠死亡清零 引起各方質疑

中國-新冠病毒

中國解封兩周以來感染人數暴增，部分醫院傳出走道都擠滿病號、停屍間堆滿屍體、就連北京郊區的火葬場也都大排長龍的消息。但根據中國官方本周發布的疫情通報，解封以來僅7人染疫死亡，與殯儀館上千具遺體等待火化的情況形成極大反差，引發廣泛質疑。

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法新社報道說，中國在改變計算方法後零死亡。中國國家衛建委周二對死亡病例進行“科學分類”，稱：“由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡；因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡”，也就是說，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才算作感染新冠病毒死亡。結果，中國國家衛健委周三通報，20日無新增染疫死病例，而且北京減核一例，最新通報的累計死亡病例由5242例減至5241例。

中國的這一界定與西方國家大相徑庭，死於新冠的人一般都患有基礎病，因此，西方國家在計算新冠死亡病例的時候，此類病例統統計算在內。美國疾病管制與預防中心官網顯示，只要2019冠狀病毒疾病病毒是導致病亡的條件之一，可被列入死因。在許多情況下，病毒會導致危及生命的疾病。此外，英國衛生及社會關懷部公布的染疫病亡病例也包括任何經檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者。這些歸類方法與世界衛生組織的標準大致相同。

絕大多數的感染造成的死亡都是因為有潛在疾病的。美國之音援引台灣衛生專家塗醒哲的一份研究報告顯示，美國紐約於2020年初的統計發現，15,230位死於新冠的病例中，有11,370人都有基礎病，約佔75%，只有99人(約0.7%)是單純因為染上新冠而死亡者，另有3,000多人(約佔24.7%)死於新冠還是基礎病的判斷不明。據此，他指出，中國排除基礎病的死亡率恐比國際標準嚴重低估，少則七成五、多則九成以上。

中國官方的正式界定，等於在某種程度上泄漏了為什麼中國染疫人數暴增，北京等多個城市殯儀館大排長隊，官方的死亡數據幾乎為零的秘密。中國的這一做法被認為是沒有科學依據的，美國對外關係委員會全球衛生高級研究院黃嚴中對法新社表示，如果將致死原因限制在呼吸衰竭上，大量的新冠死亡病人將無法進入統計。

中央社綜合報道，就在中國官方找專家界定如何才算染疫死後，衛健委21日通報，20日零至24時無新增新冠病毒感染死亡病例，截至20日24時，累計死亡病例5241例，比19日通報的還少1例，衛健委附註說明因北京減核1例。之前衛健委則是連續兩天通報共新增7個染疫死病例，分別是19日也就是北京公布新10條後，衛健委首度通報18日新增2個染疫死，20日通報19日新增5個染疫死。

中國國家衛健委通報的新增染疫死病例數背離實情受到質疑，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強昨天在國務院記者會中說：“由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡。”他還說：“因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。”

王貴強的說法遭中國網友猛批：“車禍也不會死人，死因都是內臟破裂、失血過多、器官衰竭、心臟停跳”、“等於說得了愛滋病導致免疫系統衰竭引發基礎疾病不算死亡，只有愛滋病直接致死才算，很可笑。”

另有網友指出：“報導國外死亡數位時可不是這麼算的…”、“有種資料叫中國資料，都放心吧，中國的新冠死亡一定過不了百萬。”

中國 火葬場外的長隊

國際媒體連日來注意到，儘管官方公布的新冠死亡差不多為零，中國多地的火葬場突然成了最忙碌的地方。

路透社記者報道，星期三，在北京，幾十個拉着靈柩的車在排長隊。在通州區殯儀館，路透社的一名見證人說，殯儀館停車場車滿為患，在殯儀館外圍，他看見四十幾輛運屍車在排着長隊。

在殯儀館內，死者的親屬和朋友，穿着白衣，戴着孝帶，圍着二十幾個等待火化的棺材，在殯儀館外，大批警察嚴陣以待。路透社記者無法驗證這麼大量的死亡是否與感染新冠病毒有關。

中國當局星期二不但沒有宣布一例死亡，而且減掉了之前通報的一例死亡，當局的做法引起多方的懷疑。

根據英國廣播公司報道，駐北京的美聯社記者姜大翼（Dake Kang）探訪了首都的東郊殯儀館及火葬場，這裡被列為新冠死者指定火葬場地。他採訪了殯儀館附近一帶的商店店員，他們都表示注意到這些天進出殯儀館的人增多了。他們對記者表示：“他們當中有一個人具體說到，他們估計這裡一天有大約50到100人被火化，平常本來一天通常就是幾十人。”

不僅僅北京如此，根據法新社報道，從中國東北到西南，火葬場工作人員都說他們疲於應付一直在增加的死者。在北京東北約700公里的瀋陽，一名殯儀館員工表示，有些死者遺體積壓長達五天未有火花。他說，火葬場是“徹底擠滿了”。“我沒見哪一年是這樣的。”

法新社周二報道說，在有3000萬人口的重慶市，當局本周敦促癥狀“輕微”的人照常上班。當地一家火葬場告訴記者，他們已經沒有空間存放屍體。一名匿名的工作人員說：“最近幾天收到的屍體數量比以前多了很多倍。”他說：“我們很忙，不再有冷藏空間來存放屍體。”“我們不確定（這是否與疫情有關），你需要問負責的領導。”

在廣州，增城區的火葬場工作人員告訴法新社，他們每天要火化超過30具屍體。廣州市另一家火葬場說，他們也“非常忙”。一名工作人員說：“比往年忙3到4倍，我們每天要火化超過40具屍體，而以前只有10幾具。”他們說：“整個廣州都是這樣。我們不斷接到電話。”他們強調“很難說”屍體的激增是否與疫情有關。

在中部城市保定，一個火葬場的員工告訴法新社：“我們當然很忙，現在哪個火葬場所不忙？”

社交網上流傳的一名據指是政法系統內的高層匿名表示，“首都在鬆綁防疫前已出現醫療系統內大面積感染，眾多醫務及老年人感染，死亡人數眾多，殯儀館超負荷，醫療系統崩潰，但當局一直隱瞞實情。”

他表示，他的親人就是在醫院療養期間感染，然後輾轉了多家北京最好的醫院，最終依然死於新冠，但醫生寫的死亡結論，卻是尿道感染。而在其直系親屬在醫院死亡5天之後才得以火化。