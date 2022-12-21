俄中再聯合軍演 法國專家： 向世界展示俄羅斯並不孤立

中國/俄羅斯/軍事

俄中於21日至27日在中國東海海域舉行的俄中海軍聯合演習名為“海上聯合-2022”。地點在東中國海，上海以東，這是一個非常具有戰略意義的地區：南邊是台灣，東邊是日本，北邊是韓國。官方的說法是，兩國希望加強在該地區的海軍協調和安全。法國專門研究中東歐，尤其是烏克蘭戰爭的地緣政治分析家布納特（Ulrich Bounat）在接受法廣法語部記者採訪時認為這是向全世界展示俄羅斯並不孤立。

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聯合演習的目標

烏爾里希-布納特認為目標非常明確，如國從純粹的軍事角度來看，它是為了改善艦隊之間的協調。而且從俄羅斯的角度來看，也是為了向世界表明，儘管俄羅斯在入侵烏克蘭後遭到嚴厲制裁措施，但並沒有被孤立，它有一個強大的盟友：中國。就中國而言，也是顯示它在全球這一區域有像俄羅斯這樣軍事力量盟友的機會，這裡指的是圍繞台灣問題中美之間關係緊張的印太地區。

烏爾里希-布納特指出，如果說中國和俄羅斯在最近幾個月增加了他們的聯合演習頻率，這種和睦關係可以追溯到2月烏克蘭戰爭開始前，甚至幾年前就就開始了。他們這樣做有一個非常明確的目標，就是挑戰第二次世界大戰結束以來所定義的世界秩序，挑戰美國和西方世界的地位。這是兩國的一個基本目標。儘管如此，他認為北京不希望與俄羅斯在烏克蘭的失敗有關聯，而這正是北京和莫斯科多年來一直在傳達的信息，也就是西方實力逐漸減弱，這樣有利於以中國為主要競爭對手的所謂“多極世界“。但是俄羅斯在烏克蘭的軍事潛力的下降使這一願景被擱置。

他認為，這也是為什麼，雖然最近看到中國人對台灣周邊的現狀有相當強烈的挑戰，但這一立場已經被淡化了很多，幾乎聽不到了。當然，更重要的是，因為中國有自己的內部問題，比如結束動態清零後面對的疫情爆發。

西方如何看待這些演習？

烏爾里希-布納特認為，如果有必要的話，軍演至少證實，從軍事角度來看，中俄確實有一個越來越強大的夥伴關係，儘管中國在烏克蘭問題上沒有幫助俄羅斯，所以還算不上是一個聯盟，但他們確實有越來越強的夥伴關係。這也是為什麼從北約的角度來看，中國現在被認為有點像一個對手的原因。他也認為，這些軍事和海軍演習也讓西方國家更加清楚，中國和俄羅斯在沒有完全結盟的情況下，決定組成一個集團，該集團當然還包括其他國家，特別是伊朗，目的也是試圖挑戰既定秩序。這一點也讓西方意識到，如果需要的話，中國顯然沒有從長遠上放棄挑戰它自己和西方國家在世界上角色的企圖，儘管本身雖然目前遭遇經濟困難。

實際上，這次軍演時間上也與烏克蘭總統戰爭以來首次前去美國相吻合，一邊是烏克蘭不斷接到來自西方國家和國際組織的援助，另一方面，俄羅斯也在尋找盟友，普京周一剛剛去了白俄羅斯首都明斯克與該國總統舉行會談，巴西新當選的總統魯拉也告訴媒體他與普京進行了電話會談，普京希望加強兩國之間的關係。巴西和俄羅斯都是金磚組織成員國。