北京火葬場靈車排長龍

中國/疫情

冠狀病毒以光速在中國蔓延，改變算法後，當局讓新增死亡病例降為“零”，但北京火葬場依然不堪重負。

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據路透報道，12月21日周三，北京通州區一個火葬場的停車場已滿，門外還有大約40輛車排隊等候進場。

法新社21日發自北京的報道說，中國衛生當局改變統計標準後，今天周三報告死於冠狀病毒的病例為“零”，儘管中國出現了規模空前的感染浪潮。

中國衛生當局周二表示，現在只有“直接”死於與冠狀病毒造成的呼吸衰竭的人才被納入統計範圍。

北京市衛生局音譯名王貴強的官員周二辯稱："在感染奧秘克隆變體後，（病人）死亡的主要原因是基礎疾病。他說，"隻有少數人直接死於冠狀病毒引起的呼吸衰竭"。

新加坡傳染病專家梁浩楠醫生（Dr. Leong Hoe Nam）告訴法新社，計算方法的改變意味着"許多人的死亡將不會被記錄為是由冠狀病毒造成的"。

美國智囊團外交關係委員會的健康專家黃延中（Yanzhong Huang音譯）指出，奧秘克隆變體不會像其他冠狀病毒的菌株那樣攻擊肺部。

路透社說，中國當局實施的清零政策在三年內成功遏制了病毒，但代價是造成了巨大的經濟損失和心理影響。

在11月發生廣泛的抗議活動後，中國開始放鬆"清零"政策。這突然的變化，使中國的衛生系統陷入困境。專家們認為，由於衛生系統的脆弱，中國面臨100多萬人死於冠狀病毒（COVID-19）。

星期三在北京通州區一個火葬場，一位路透社的目擊者看到，大約有40輛靈車在排隊等候。而這個火葬場的停車場已滿。

路透社看到，這個火葬場裡面有20十來具棺木等待火化，這些棺木周圍彙集着死者的家人和朋友，其中有些人穿着白色喪服，戴着白色頭巾。工作人員穿着防護服。濃煙從15個房間中的5個房間冒出。

火葬場外強大警力

路透社說，大批警察部署在火葬場周圍，因此未能進入核實那些人的死因是否與冠狀病毒Covid-19有關。

由於採用新算法，中國不但沒有新的死亡病例，反而還從原先總死亡數目中減掉一個。因此，自從冠狀病毒大流行開始以來，中國總死亡人數只有5,241人，這個數字即便在人口少得多的國家，也只是一小部分。