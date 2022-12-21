拜登會見澤連斯基 讚揚烏克蘭人民激勵着世界

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭總統澤連斯基周三抵達白宮，與美國總統拜登會面。拜登對這位自從俄烏戰爭爆發以來首次出國訪問的烏克蘭領導人說，美國將繼續強化烏克蘭的防禦能力，澤連斯基則向拜登表達了對美國支持的“衷心感謝”。

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在周三的歷史性會晤中，拜登向澤連斯基承諾，他將 "繼續加強烏克蘭的自衛能力，特別是防空能力"，而烏克蘭總統則感謝他的 "巨大支持"。美國總統在橢圓形辦公室歡迎他的同行，這是烏克蘭總統自2月俄羅斯入侵他的國家以來的首次國際旅行，拜登還告訴澤連斯基，他支持基輔對 "公正和平 "的渴望，他說，烏克蘭人民仍然是 "對世界的激勵"。他還說，烏克蘭繼續讓世界驚嘆。

今年2月，俄羅斯大軍侵略烏克蘭，原計畫在數日內佔領基輔，成立親俄政權，實質控制烏克蘭全境，沒想到遭到澤連斯基領導的烏克蘭人民的頑強抵抗。在以美國為首的西方強力支持下，烏克蘭迫使俄軍從基輔城郊後退，迫使俄軍從烏克蘭第二大城市哈爾科夫撤退，九月份，烏克蘭發起大反攻，最終奪回了俄軍最早也是唯一佔領的烏克蘭大城市科爾松。現在，烏軍正在為收復被俄羅斯佔領領土艱苦作戰。

拜登讚揚說，烏克蘭的行為“仍然在激勵着世界”。拜登譴責俄羅斯總統普京把“冬季當武器”，以水電網絡為目標，試圖削弱烏克蘭平民的意志。

澤連斯基則表示："我們的普通公民感謝你們的普通公民，感謝美國人。”他對拜登在俄羅斯入侵烏克蘭過程中所起的 "領導作用 "表示 "衷心感謝"。

澤連斯基隨後向拜登贈送了一份禮物，這是一名烏克蘭士兵在前一天送給他的獎章，他把這名士兵稱為 "真正的英雄"，並解釋說他是一名操作美國海馬斯火箭發射系統的上尉。

澤連斯基把一個裝在天鵝絨襯裡的盒子里的裝飾品遞給拜登時說："我們的士兵對我說，把它交給總統。"拜登回應說，收到這份禮物是 "莫大的榮幸"，並說他也想給這位烏克蘭軍人送一枚美國勳章。

在經歷了300天的戰爭後，澤連斯基首次離境，對這個迄今為止向烏克蘭提供援助最多的國家進行訪問。

在他訪問期間，華盛頓宣布了一項實質性的新軍事援助計畫，包括向烏克蘭提供愛國者地對空導彈防禦系統。

烏克蘭總統稍後將在美國國會發表演講，美國國會正準備就為烏克蘭提供近450億美元的新方案進行投票。