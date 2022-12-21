普京為西伯利亞供應中國的大氣田舉行投產典禮

中俄關係

2022年12月21日，俄羅斯總統普京與俄羅斯天然氣工業股份公司負責人阿列克謝-米勒通過視頻連線，參加了科維克塔氣田的投產儀式，該氣田將注入向中國輸送俄羅斯天然氣的西伯利亞動力管道。

俄羅斯總統普京周三正式為西伯利亞輸氣管道竣工儀式剪綵。據指這一巨大的氣田將大幅度增加俄羅斯對中國的天然氣供應。

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在莫斯科和西方國家之間持續的對抗中，普京於周三啟動了對西伯利亞巨大礦藏--科維克塔氣田的開採，並表示這將有助於增加對中國的出口。

普京通過視頻會議直播的儀式上說："我們正在啟動科維克塔油田，這是西伯利亞東部最大的油田。

他補充說，這一礦藏的開採將啟動 "真正的發展動力"，並預示着 "俄羅斯東部正在創建一個強大的戰略性工業綜合體"。

普京補充說，這一氣田的正式運營將確保天然氣供應俄羅斯企業，以及供應給外國的俄羅斯合作夥伴。

俄羅斯天然氣巨頭的主管阿列克謝-米勒補充說，這個氣田帶來了 "經濟和社會發展的新機會，以及我們不斷增長的出口的新機會"。

位於西伯利亞貝加爾湖附近的科維克塔氣田將為西伯利亞力量1號天然氣管道供應，該管道自2019年底起將Chaiandina氣田（雅庫特）與中國東北部相連。

幾年來，俄羅斯一直在努力增加對中國這個能源密集型經濟體的天然氣輸送量，近幾個月來更是加快了這一動作。

事實上，自從對烏克蘭發動軍事進攻以來，莫斯科一直是西方經濟制裁的目標，並大幅減少了對歐洲的油氣供應，轉向亞洲進行補償。

俄羅斯當局希望將每年的天然氣輸送量提高到200億立方米，特別是通過利用科維克塔氣田的儲備。

俄羅斯還計畫從2024年開始建設西伯利亞力量2號管道，通過蒙古向中國供應能源，這是俄羅斯的能源戰略確實轉向東方的另一個跡象。