普京稱俄羅斯繼續開發包括核武在內的軍事潛力

俄羅斯侵烏戰爭

這張照片取自俄羅斯國防部新聞處發布的視頻，2021年7月19日，俄羅斯海軍 "戈爾什科夫海軍上將 "號護衛艦從俄羅斯北部的白海發射一枚新型鋯石高超音速巡航導彈。俄羅斯總統普京2022年12月21日稱，俄羅斯新的高超音速鋯石巡航導彈將 在1月初 投入使用。

俄羅斯總統不甘心於俄軍在烏克蘭戰場的挫敗，在烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓同日，星期三，這位強人宣稱，俄羅斯將繼續開發包括核武在內的軍事潛力。

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俄羅斯總統普京周三發誓將繼續提高其軍隊的能力和核潛力，同時否認對烏克蘭的 "共同悲劇 "負有任何責任。

他在一次與高級軍官的大型會議上宣布，俄羅斯新的高超音速鋯石巡航導彈將 在1月初 投入使用，並計畫將俄羅斯軍隊的人員數量增加到150萬。

他的國防部長紹伊古保證，俄羅斯軍隊正在與 "西方國家的聯合部隊 "作戰，並透露莫斯科打算在烏克蘭南部兩個被佔領的城市馬里烏波爾和貝爾迪安斯克建立基地以支持其艦隊。

克里姆林宮周三警告說，美國進一步向烏克蘭提供武器只會使衝突 "惡化”。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，他不期望澤連斯基改變其拒絕與普京談判的立場。

普京周三與俄羅斯軍界高官會晤時稱，俄羅斯的武力和戰力“每天都在提升”，“我們還將發展和提升”。

俄羅斯國防部長紹伊古則稱，"優先事項 "之一將是 "繼續在烏克蘭開展特別行動，直到完成所有任務"。

他還說，莫斯科將在兩個被佔領的烏克蘭城市Berdiansk和Mariupol建立海軍基地，用於 "支援船隻、應急服務和海軍維修單位"。

紹伊古還稱，在烏克蘭，"俄羅斯軍隊正在反對西方的聯合力量"。他稱有必要將俄羅斯軍隊的規模增加到150萬士兵，即比普京去年8月設定的115萬目標多35萬。

部長還提議 "逐步 "提高服兵役的年齡限制，將目前的18至27歲提高到21至30歲。

最後，紹伊古呼籲在俄羅斯西北部建立兩個新的軍事行政實體。