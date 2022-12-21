澤連斯基在華盛頓追隨丘吉爾的腳步？

俄羅斯侵烏戰爭

2022年12月21日，在華盛頓白宮東廳舉行的新聞發布會上，烏克蘭總統澤連斯基在傾聽拜登總統的講話。

自2月24日俄羅斯入侵以來，烏克蘭總統澤連斯基沒有離開他的國家，周三，澤連斯基飛抵美國，美國已準備好向這個備遭俄羅斯轟炸蹂躪的國家提供最先進的防空系統--愛國者導彈。

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這是一次具有歷史意義的訪問，澤連斯基首先在白宮受到拜登的接見，然後向美國國會發表講話。 "國務卿布林肯說："今天的一攬子計畫首次包括愛國者防空系統，它能夠擊落巡航導彈、短程彈道導彈和高度遠高於迄今提供的防禦系統的飛機。

一些媒體將澤連斯基訪問美國與二戰時期的英國首相丘吉爾訪問華盛頓相提並論。兩位都是敵方轟炸下的戰爭領袖，兩人都在尋求美國的幫助，澤連斯基周三前往華盛頓，似乎沿着1941年前往華盛頓的英國首相丘吉爾的步履前進。

美國民主黨參院領袖舒默周三表示，澤連斯基總統來到這裡一如丘吉爾幾十年前來到這裡，不僅僅是作為國家領導人，同時也是作為和平的使者。

眾議院領袖佩洛西回憶，1941年12月26日，丘吉爾來到美國國會演講時，她的父親正是美國國會的一名議員。

這位頗有影響力的民主黨人士在一則文告中說：我能出席另一位英勇的領導人在國會的演講，心情特別激動。

不過，法新社報道說， 拿兩人比較畢竟有其局限性，無論是在形式上還是在實質上。

應羅斯福的邀請，英國首相丘吉爾在1941年12月底和2022年1月初之間在華盛頓度過了三個星期。

歷史學家報告說，這種長時間的逗留對第一夫人埃莉諾-羅斯福的神經造成了壓力，她不喜歡兩人在雪茄煙和酒精煙霧中的夜間長談。

白宮工作人員雖然有點驚訝和遲疑，但還是滿足了這位有時穿着睡衣和絲質浴袍四處遊盪的客人的要求：早餐前喝雪利酒，午餐時喝法國香檳，睡覺時喝老白蘭地。

丘吉爾的這種怪癖在2022年是不可想象的，因為在這個世界上，交通是無限快的，而外交交流是更有禮貌的，最重要的是，受到無比嚴格的安全條件的制約。

烏克蘭總統澤連斯基在華盛頓只待幾個小時，因此他將滿足於在橢圓形辦公室進行爐邊談話，然後與拜登舉行聯合新聞發布會，接着向國會發表備受矚目的演講。

丘吉爾當年冒着可能被德國潛艇炸死的危險穿過大西洋，而烏克蘭總統澤連斯基則在極其秘密中準備了這次乘坐飛機的旅行，直到最後一分鐘才對外宣布行程。

在國會山，澤連斯基也可能像丘吉爾一樣在珍珠港事件發生後發出這樣的見證：我們面對強大的敵人，他們沒有任何底線，他們不顧一切要殺死我們。現在，我們團結一起，捍衛在自由人心中最珍貴的價值。