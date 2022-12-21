華盛頓郵報：中國新冠疫情噩夢將演變成全球大災難

中國-新冠病毒

2022年12月19日，在北京一家發燒診所外，一位家屬拿着一位已故親屬的照片，走在運載屍體的車輛旁邊。

針對中國目前新冠疫情大爆發，《華盛頓郵報》刊文稱：中國的疫情噩夢恐將演變成全球大災難。

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這篇由《華盛頓郵報》編輯委員會撰寫的文章指出：中國突然放棄不具永續性的清零政策，卻缺乏連貫性的應變策略，將為人民、經濟、共產黨高層帶來新的噩夢；新危機還可能震撼全球，正如3年前武漢爆發疫情時的情況，始於中國之事不一定會止於中國。

文章指出，中國疫情恐怕會產生威脅全球其他國家的新變異株，之前COVID-19一些具有傳染優勢的變異株都以相當快的速度傳播，數以百萬計的中國人染疫將提升新變異株出現機的幾率。

文章提到，中國國家主席習近平放棄清零，是為了振興受到封控和勞工騷動阻礙的經濟，但新做法可能適得其反，疫情普遍干擾到生產與供應鏈，萬一中國的製造速度放緩，全球都將感受到供貨短缺和通貨膨脹之痛。

文章指出，中共不明智地放棄能有效防護病毒的mRNA疫苗，而選擇施打效力較低的中國制疫苗，而中國人普遍尚未接觸過奧密克戎變異株，因此缺乏免疫力。

中國康希諾生物股份公司研發的氣霧劑吸入式疫苗或許能保住一線生機，研究顯示這款用嘴吸的疫苗在打過兩劑中國疫苗的人身上，可產生免疫系統反應。《華盛頓郵報》文章認為，最佳策略應是推動這款疫苗追加劑，並進口mRNA疫苗。

文章指出，11月底中國罕見爆發抗議，促使習近平決定放棄清零。而如果疫情惡化、人民更加失去信心，抗議者的怒氣很容易會捲土重來。