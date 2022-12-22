上海一家醫院疾呼 上海將淪陷 醫院面臨“慘烈的戰鬥”

中國-新冠病毒

2022年12月22日，中國上海，疫情狂飆，人們害怕上街，乏人問津的購物區，幾乎無人的大道。

染疫人數暴增，醫療系統嚴重擠兌，病毒傳播嚴重失控，現實情形已遠非中國 官方所說的“零死亡”，根據路透社報道，上海德濟醫院預估，擁有2500萬人口的上海年底前將有一半人口染疫，該院警告醫務人員準備迎接一場“慘烈的戰鬥”。

廣告 繼續瀏覽後續

上海德濟醫院21日深夜在其微信公眾號發文表示，估計上海市已有大約543萬起陽性病例，年底前全市將有1250萬人染疫。

這家擁有400多名醫務人員的私人醫院表示：“聖誕夜、元旦和春節註定不會平安。”

路透社相關的報道援引院方表示：“面對嚴峻慘烈的情況，大上海將淪陷，醫院全體員工、家人以及住院病人無一倖免，都將會感染，但是我們沒有選擇，必須團結應對，不可以逃避。”

該帖文22日當地時間下午已被屏蔽。

上海被視為中國經濟首都，今年春季已進行了持續幾個月的嚴酷封城，上海人的經歷非常慘痛，12月7日中國政府突然推出新十條，抗疫政策突變後，許多人抱怨早知今日，何必當初。

一位名叫魔都學霸的作者在題為“上海兩千萬人靜默三個月的代價，白白浪費了”的文中寫道，上海為了實現社會面清零，採取大規模的核算檢測，高峰時從江蘇浙江抽調大量醫護人員協助。但恰恰是核算檢測時的聚集，核酸檢測的不規範，又造成新的傳播。作者批評，上海三個月封鎖付出的巨大代價，白白浪費了。

作者還分析，為什麼現在鬆綁後突然出現手忙腳亂的情形，一是宣傳突然轉向，民眾心理準備不足；二是基礎藥物準備不足，布洛芬等退燒藥脫銷，事實上中國是全球布洛芬第一生產大國；三是醫療資源準備不足，各地醫院倉促進入臨戰狀態，從新冠定點，到全面開放發熱門診，使得很多醫院的醫護人員出現大面積的感染，不得不帶病上崗；四是頂層方案設計不足。

英國健康數據公司Airfinity本周表示，中國目前的每日感染人數可能已經超過了一百萬，每日死亡人數超過了五千。該公司說，它研究了中國各省的數據，發現首都北京和南方的廣東兩地的感染病例增加的速度比其它地區更快。

周四，上海許多地區依然像封城時期那樣一片寂靜，街道上幾乎看不到人，居民們都選擇呆在家裡，商店因僱員差不都已感染病毒而不得不關門。

另據報道，由於疫情急劇升溫，上海120急救市級指揮室在16至20日期間，平均日來電量達1.6萬通，較去年同期激增136%，求助者以有基礎疾病老人為多，其中不少是失能、失智老人。