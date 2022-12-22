世貿裁美國限港貨標記為「中國」製造違規  惟美拒改正

美國，中國，世貿，香港

美國兩年前要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記必須由「香港」改為「中國」，世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定，美國有關規定不符合世貿規則。港府對世貿專家組的裁決表示歡迎，認為是充分肯定了中國香港作為單獨關稅區的地位，促美國儘快取消上述帶有歧視和不公的規定；不過，美方強烈反對有關裁決，聲言無意取消有關標記的要求，以保安全。

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根據世貿機制，美國若反對報告，可在專家組作出裁決後60天內提出上訴，期間，報告不會獲得通過；香港商務及經濟發展局局長丘應樺今早會見記者時表示，現時要看美方會否提出上訴，再決定下一步行動。他強調，港美兩地的出口貿易額只佔74億港元出口總額的0.1%，美國凡規定對香港影響極微，但事涉香港作為獨立關稅區的原則，亦對製造業界帶來不必要的憂慮，並令顧客感到困惑，港府會據理力爭。

世貿專家組周三發表長達96頁的裁決報告，指美方以保護國家的「重大安全利益」為由，申請對香港貨品採取特別措施，但儘管美港關係日益緊張，卻並未達到啟動特別對待所須的「國際關係中的緊急狀況」，故此美國要求香港在其進口貨品的產地來源標示為「中國製造」，是對香港給予較差待遇，不符《關稅與貿易總協定1994》有關原產地標記最惠國待遇的要求，違反世貿義務。

港府歡迎世貿專家組裁決，商經局局長丘應樺今早表示，世貿的報告清楚反駁美方錯誤和毫無理據的觀點，反映美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶有歧視性及不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。他已去信美國貿易代表戴琪，敦促美方尊重專家組裁決及建議，立即撤回規定；亦已要求港府駐華盛頓經貿辦事處與美國當局跟進。

然而，美國貿易代表發言人賀治(Adam Hodge音譯)發表聲明，稱美方強烈反對世貿裁決，形容小組的演繹和結論「有缺陷」，表明無意撤回有關規定。

他指出，美方的行動是回應中國侵蝕香港自治及港人的民主與人權，並威脅美國的國家安全利益，美方不會將基本安全問題的判斷或決策權交給世貿，亦不會就此向世貿讓步。他又說，專家報告進一步凸顯世貿需要根本上的改革。

在香港，香港工業總會和香港中華廠商聯合會均歡迎世貿專家裁決，當中，廠商會會長史立德認為，裁決是還香港一個公道，對港貨有正面作用；該會永遠名譽會長吳宏斌亦表示，「香港製造」本身已是一個品牌，甚受外地歡迎，只是美國在中美貿易問題上把香港變成棋子。他又說，香港出口美國的貸品雖然不多，但事實不應混淆，否則是不合理。

廠商會表示，目前香港出口的，主要是藥物丶鐘錶丶食品丶調味品等香港製造的產品。

香港是中國特別行政區，但可按《基本法》規定，以單獨關稅地區「中國香港」名義參與世貿等國際組織，不過，美國特朗普政府在北京於2020年中為香港訂定《港區國安法》後，指香港不再有足夠自治去獲得有別於中國的待遇，於同年11月10日起，要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，必須標示為「中國」。港府向世貿提出反對，世貿爭端解決機構於去年2月同意就此成立專家組審理。