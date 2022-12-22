官方內部通報：中國20天近2.5億人染疫

中國-新冠病毒

2022年12月20日，北京，由於冠狀病毒病持續爆發，在一個體育區臨時設立的發燒診所布滿了病床。

中央社報道，一份網傳中國國家衛健委周三的會議紀要顯示，根據估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人；12月1日至20日累計感染已達2.48億人，佔總人口的17.56%。

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根據紀要，中國國家衛健委主任馬曉偉表示，隨著全國防疫措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，可預見更多地方疫情將快速上升，城市和農村的感染率將同時成長。而農村醫療資源底子薄，有慢性病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面將更為嚴峻。

會議紀要顯示，中國31個省級行政區中，北京、四川疫情分居第1、2名，累計感染率均已超過50%；介於20%至50%者依序為天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。

根據紀要，上述數字來自中國國家衛生健康委員會21日下午4時組織召開的“關於加強新冠肺炎患者醫療救治工作的電視電話會議”，由國家衛健委副主任李斌主持，並由轄下的國家疾控局通報。

紀要提到，目前中國各地區的疫情流行存在較大差異，疫情高發地區存在“空間聚集性”的特點。其中，京津冀、成渝、兩湖、華中的疫情發展相對較快；長三角、珠三角、西北和東北地區的疫情流行進展相對遲緩。

紀要指出，京津冀地區疫情目前處於“高位流行”階段，但北京已度過疫情高峰期，近日疫情呈“穩步下降”態勢，但每天仍有較大數量的新增感染者，且目前已進入危重症、重症高峰期，醫療救治服務正面臨較大壓力。

紀要提到，12月1日以來，中國19個省區累計報告1100例感染者基因組，有效序列共發現12種Omicron變異株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆的BF.7比重高，其他省區都是BA.5.2比重高。目前尚未發現傳播力、致病力和免疫逃逸具有明顯變化的新變異株。

會議分析，近日全國疫情整體處於快速發展階段，單日新增感染速度不斷加快。12月份以來，人群累計感染率已超過17%。預計12月下旬全國多個省區將陸續進入疫情流行高峰期。且目前疫情上升迅速的省區，正在或即將呈現“由省會城市向中小城市和農村地區輻射”的態勢。而在疫情流行高峰後1周左右，將出現重症和非重症高峰。