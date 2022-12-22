武漢悲劇是否會重演？世衛組織嚴重關切

中國-新冠病毒

中國新一波的疫情正在導致數億人感染，社交網絡不斷傳遞着親友不幸死於新冠感染的消息，多家國際媒體的記者觀察到，中國一些城市的殯儀館運屍車排長隊，中國官方報告的死亡數字卻等於零。中國大小城市的醫院再次發生了如同三年前武漢疫情爆發時發生的情形，人滿為患，求醫無門，找退燒藥找不到。世衛組織“嚴重關切”。

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當局也承認，突然鬆綁後疫情的規模“無法估量”，這讓人們擔心在上年紀的人群中，特別是體弱人群中，死亡率會出現暴增。在這一背景下，世界衛生組織總幹事譚德塞周三對中國疫情爆炸性增長的情形表示“嚴重關切”，世衛呼籲中國當局對年老體弱人群加速接種，世衛還要求中國提供有關疫情的詳細信息。譚德塞說："為了進行全面的風險評估"，世衛組織需要獲得 "有關疾病嚴重程度、住院情況和重症監護室需求的更詳細的信息”。

現在發生的這一幕同2020年年初武漢發生的一幕極其相似，世界衛生組織當時知情後立即向中國當局要求提供有關疫情的詳細信息，但是，真實的信息一直無法得到，直到武漢疫情無法隱瞞，當局被迫承認發生“人傳人”之後，還拒絕與世衛組織合作調查疫情的規模，疫情的起源，直到一年多之後，曾被視為最初爆發武漢疫情的華南市場已不存在任何可信的證據之後，中國才同意世衛組織代表前往中國，事實上，世衛組織並沒有在中國得到多少可靠的信息，新冠起源至今是個謎，武漢乃至全中國到底多少人死於疫情至今還是一個謎。

記者在中國外交部周二的新聞發布會就此追問時，發言人毛寧稱：“自疫情發生以來，中方始終堅持依法、及時、公開、透明發布疫情信息，並堅持向世界衛生組織通報疫情情況”。

世衛組織為什麼要“嚴重關切”，中國疫情兩周來爆炸性增長，網上流傳的視頻顯示，中國的醫院混亂一團，有些醫院甚至病人和堆積在醫院走廊的屍體擠在一起，雖然對此無法驗證，法國凡爾賽-聖昆廷大學流行病學和公共衛生教授馬哈茂德-祖雷克(Mahmoud Zureik)謹慎地表示，這些圖像的真實性 "並非不可能，但出現在中國的某些局部地區"。他補充說，"中國政府對疫情的實際情況通報很少，絲毫無助於我們去了解真相"。

中國國家衛建委主任馬曉偉也承認，“疫情快速增長，難以避免會出現死亡病例，我要強調的是，死亡病例在所難免”，面對疫情海嘯，毫無準備好醫療措施，沒有準備好有效疫苗，三年來花了無數錢去封鎖，卻不願意進口全球公認有效疫苗的政府似乎顯得無可奈何。

根據中央社援引的一封中國政府內部會議紀要，中國12月1日至20日累計感染已達2.48億人，佔總人口的17.56%。有網友指出，即使以中國新冠人數感染上億來計算，官方通報死亡8人，死亡率是0.000008%，數字聽起來很漂亮，但是漂亮的過頭了!

世衛組織周三再次強調接種疫苗的重要性，但是國產疫苗的低效是一個很大的問題，世衛組織衛生緊急狀態管理部負責人瑞安表示，"雖然我們沒有參與其中，但我們相信中國當局和至少一個信使疫苗製造商之間正在討論授權他們的疫苗並在中國生產，"瑞恩博士說，他一直鼓勵這些討論。美國公司莫德納和輝瑞公司生產的信使疫苗在降低該疾病的嚴重程度方面有明顯的效果。

瑞安周三再次呼籲中國分享有關新冠病毒來源的信息，"我們繼續對此抱有希望，中國將分享數據並進行我們已經要求並繼續要求的研究。他說："正如我以前多次說過的那樣，關於這種大流行病起源的所有假說都還在討論中“。

自該大流行病開始以來，尋求揭開該病毒起源之謎的專家們之間的辯論一直在激烈進行。不少科學家研究得出的結論是，這種病毒很可能來自於動物。但也受到了一些人的質疑，他們認為病毒是從武漢的一個實驗室泄露的。