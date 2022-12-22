白宮：朝鮮已向俄羅斯準軍事組織瓦格納提供軍事裝備

俄羅斯侵烏戰爭

白宮發言人周四表示，朝鮮 上個月 向俄羅斯準軍事組織瓦格納集團運送了一批武器，並可能計畫運送更多的武器，他警告說俄羅斯準軍事組織的實力正在增長。

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美國國家安全委員會發言人約翰.柯比說，瓦格納正成為可與俄羅斯正規軍 "抗衡 "的力量，他表示，美國將對該準軍事組織實施更多的制裁。

這家俄羅斯僱傭軍組織正在成為一個可怕的破壞力量，白宮周四對這一準軍事團體的崛起發出強烈警告， 白宮發言人約翰.柯比說表示，朝鮮向瓦格納公司進行了初步交付，瓦格納公司支付了設備費用。他補充說，"上個月，朝鮮向瓦格納交付了炮彈和導彈。他告訴記者，美國認為平壤正在 "考慮提供更多的設備"。

這位發言人還估計，瓦格納目前在烏克蘭部署了5萬名部隊，包括1萬名僱傭兵和4萬名從俄羅斯監獄招募的人員。

約翰.柯比說，華盛頓已經對這個存在於世界幾個衝突地區的僱傭軍組織採取了制裁措施，將在 未來幾周 採取更多措施。

發言人說："我們很清楚，瓦格納正在成為與俄羅斯正規軍和俄羅斯其他部委相抗衡的力量，"他說，該組織的領導人普里戈津在克里姆林宮的影響力正在增加。

約翰.柯比還表示， "幾個月來，俄羅斯軍隊一直依賴瓦格納在頓巴斯的某些地區領導戰鬥，在某些情況下，俄羅斯軍官事實上要服從瓦格納的命令”。但他說瓦格納的部隊 "裝備和訓練都很差”，在戰場上 "傷亡慘重"。

約翰.柯比說，"不顧人命 "的普里戈津正在 "將俄羅斯人送入戰鬥激烈的前線城鎮巴赫穆特屠殺"。

"他似乎更關心他在克里姆林宮的影響力，而不是他招募到的在烏克蘭作戰的人。他說："他所關心的是能夠討好俄羅斯總統普京”。

另據報道，以色列對外情報部門摩薩德負責人周四晚間表示，伊朗正在尋求 "深化和擴大 "向俄羅斯運送先進武器，目前俄羅斯正在烏克蘭進行戰爭。

10月下旬，以色列總統艾薩克-赫爾佐格說，他與美國分享了信息，根據以色列情報部門，在烏克蘭戰爭中使用了伊朗的無人機。