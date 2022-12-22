美國補充石油儲備和中國急轉開發引起國際油價回升

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紐約商品交易所西得克薩斯中級（WTI）原油2月交貨價格上漲1.95%，達到每桶79.82美元。

國際原油價格今天周四12月22日出現回升趨勢，紐約商品交易所中質油上漲1.95% 達到每桶78.82美元。分析指出這得益於美國補充石油儲備和中國急轉開發。

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國際原油價格今天周四12月22日出現回升趨勢，紐約商品交易所西得克薩斯中級（WTI）原油2月交貨價格上漲1.95%，達到每桶79.82美元。

倫敦北海布倫特原油2月交易價格上升1.9%，為每桶83.76美元。

分析指出美國原油庫存降幅超過預期，就是在上周，美國商業用油儲存量減少590萬桶，同時美國能源信息署記錄下對汽油需求的上升，就是對原油需求不減，引發國際油價回升，漲至12月初以來最高水平。

另外中國近期應對新冠疫情出現大轉彎，採取急轉開放措施，引發中國恢復正常經濟生產的希望，刺激國際油價上升。

分析指出周三中國官方沒有因新冠疫情直接死亡人數記錄，周二北京公布只新增5例死亡病例，目前的情況是，奧密克戎變異毒株引發的疫情衝擊中國多個大城市，而中國官方只有幾例的新增病死人數引發國際社會的猜疑，認為中國官方疫情死亡數字不太可能反映正在經歷的實際疫情。不過中國的突然開放讓國際投資者看到中國市場對原油需要或將上升，特別是中國是全球最大原油進口國。

丹麥能源機構分析指出目前國際原油市場的積極情緒超過了對經濟或將出現衰退的擔憂，因此引發國際油價回升。