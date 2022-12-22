首批德國BioNTech疫苗運往中國

中國-新冠病毒

據德國電視一台報道，德國BioNtech公司研製的疫苗正在前往中國的道路上。住在中國的德國人很快就能接種該新冠疫苗。德國政府已經向中國發送了第一批疫苗。

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BioNtech疫苗又叫輝瑞疫苗，在歐洲得到廣泛使用。但該疫苗在中國尚沒有得到普遍使用許可。

德國政府發言人赫伯斯特萊特表示，德國政府已將第一批輝瑞新冠疫苗運往中國。目前只允許居住在中國的大約2萬名德國人接種該疫苗。中國已經在一份外交普通照會中同意了這一點。作為回報，在德國的中國人可以接種中國Sinovac疫苗。該疫苗在德國也沒有得到普遍使用許可。

據德國政府消息，第一批輝瑞疫苗周四應抵達中國。輝瑞疫苗將是第一個在中國使用的非中國製造新冠疫苗。雖然國外的mRNA疫苗在中國沒有得到正式使用許可，但德國政府正在努力，爭取在下一步讓生活在中國的其他外國人也可接種輝瑞疫苗。

11月初，德國總理朔爾茨訪問北京時，得到中國政府的承諾，允許生活在中國的德國人獲得一種mRNA疫苗。

據《明鏡》周刊消息，德國總統施泰因邁爾在日前的電話中，向中國國家主席習近平表示，願向中國提供大量mRNA疫苗，以扶持中國。施泰因邁爾說，德國可以立即向中國提供數以億計的輝瑞疫苗劑量。

中國12月初突然放棄清零政策後，新冠感染數據急劇飆升。專家對此感到擔憂，因為中國老年人接種疫苗率相對較低。