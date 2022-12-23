中國制裁余茂春等二人  報復美國制裁兩名「嚴重侵犯人權」西藏官員

中國，美國，西藏

中國外交部(今(23日)早宣布，對美國國務卿辦公室前中國政策首席顧問余茂春和美國國會及行政當局中國委員會(CECC)副主任陶德斯坦恩(Todd Stein)實施制裁，以報復美方借西藏人權為由而制裁兩名中國官員。

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這分名為《關於對余茂春丶托德·斯坦恩採取反制裁措施的決定》，由中國外交部長王毅簽署，即日生效。具體制裁行動包括凍結二人在中國境內的財產；禁止與境內的組織丶個人與其進行交易活動；以及對其本人及直系親屬不予簽發籤證丶不準入境。

美國財政部在國際人權日前夕宣布，對中國丶俄羅斯丶伊朗丶緬甸等九個國家的四十多個侵犯人權的實體和個人實施制裁，當中包括兩名被指在西藏「嚴重侵犯人權」的中國官員，他們分別是2016年至2021年擔任西藏黨委書記的吳英傑和自2018年起出任西藏公安廳廳長的張洪波，二人被指控實施酷刑丶殺害囚犯並強迫節育。他們在美國的所有資產均被凍結。

公開資料顯示，余茂春是美國華裔學者丶歷史家，曾擔任《華盛頓時報》專欄作家丶是中國留美學生中進入美國國務院對華政策核心圈的第一人。他對美國特朗普政府以還的對華強硬政策提出不少參考意見，現為哈德遜研究所高級研究員及胡佛研究所客座研究員。至於陶德斯坦恩，則是在去年3月加入CECC，而CECC是美國國會旗下的獨立委員會，職能是監察中國法治發展和人權，其中包括檢討香港「一國兩制」的實踐，並就此每年向美國總統和國會提交年報。