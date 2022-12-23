字節跳動承認使用抖音TikTok數據追蹤記者

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中國科技公司字節跳動（ByteDance）的員工周五承認，他們“不當”使用了抖音（TikTok）平台的數據來追蹤記者，以確定向媒體泄露信息的來源。

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抖音的母公司字節跳動周五12月23日告訴法新社，有幾名員工接觸了兩名報道過該公司的記者的數據。

據法新社看到字節跳動公司總顧問埃里克-安德森（Erich Andersen）的一封電子郵件顯示，字節跳動希望找出一些員工與一名《金融時報》記者和一名前BuzzFeed記者之間的聯繫。

因為這兩名記者曾通過他們秘密獲得的信息，報道了與字節跳動公司有關的案件。

安德森說，被確認曾與這兩名記者接觸過的員工現已不再為字節跳動工作。但他沒有進一步說明此案涉及的員工總數。

在給法新社的一份聲明中，字節跳動公司譴責了"嚴重違反公司行為準則的不幸之舉"。

埃里克-安德森提交的一份內部報告顯示，相關記者的IP地址被獲取，以確定他們是否與涉嫌泄露機密信息的字節跳動僱員處於同一地點。

法新社說，這些信息破壞了抖音（TikTok）努力向客戶和一些政府展示的形象：他們是一個保護用戶數據和尊重國家安全的平台。

抖音的批評者擔心，抖音的數據可被該平台的母公司字節跳動集團獲取，而字節跳動集團從理論上講，應受到中國共產黨的控制。