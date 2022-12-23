李克強促香港「更加充分」發揮優勢保國際地位 肯定港府但中國官媒全沒報道

中國，香港，

香港行政長官李家超上任後首次到北京述職，預料今(23日)天會獲其國家主席習近平接見，而在中國經濟和互聯網科技備受西方打壓之際接見香港特首的總理李克強，敦促香港在融入中國發展大局中「更加充分」地發揮作用，除鞏固香港三大國際地位之外，更須打造國際科技中心。

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李克強昨(22日)午在中南海紫光閣接見上任半年的香港特首，聽取工作彙報，但沒有像往常般在同日獲習近平接見，而更打破傳統的是，中央電視台的即日新聞聯播和新華社均沒有報道是次接見。

中國事務評論員林和立向本台表示，特首述職不獲中央官媒報道應與香港地位無關，因為目前北京正欲討好西方以爭取訂單，對香港政策有些微調整，不會在這時矮化香港或令香港地位進一步下降。他認為，中宣部的做法是不想李克強「太出風頭」，因習近平備受疫情問題困擾，威嚴受挫，不想其他人，尤其是「非習派」人士搶到太多光芒，但下任總理大熱人選李強尚未上任，故只能讓李克強攢取「最後的閃光燈」。至於李丶習分日接見特首，一般建制派的估計是疫情關係。

在接見李家超的開場白中，李克強表示，李上任半年來，帶領港府積極回應社會的關切，着力恢復香港經濟活力，並研究解決深層次的經濟社會問題，中央政府充分肯定李及其政府的工作。他重申，中央政府會一貫堅守「一國兩制」，落實愛國者治港。

李克強又說，中港命運密切相連，期望港府團結帶領港人，「按照(中國)國家所需，在融入國家發展大局的過程當中，更加充分的發揮香港特區的獨特優勢，尤其是要繼續鞏固和提升香港作為國際金融丶貿易丶航運中心的地位；你們(指香港)要繼續打造國際科技中心，……擴大你們高水平開放力度。」

與前任特首林鄭月娥首次述職相比，李對港府的表現，用詞相差不大，只是敦促港府未來的工作更偏向保持香港的國際地位，並加上打造國際科技中心，相信是應對北京在港落實《港區國安法》後的國際地位有所動搖，而中國仍需香港這個讓她「走出去」的窗口和發展經濟所致。

李家超回應時感謝李克強對香港的關心和支持，聲言自己與團隊以做實事為原則，以結果為目標，發展經濟，改善民生。李家超發言時和與李克強握手合照時，均有除下口罩。

出席接見的，還包括身兼中央港澳工作領導小組組長的副總理韓正丶港澳辦主任夏寶龍以及中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧。

接着，李克強總理亦接見了到北京述職的澳門特首賀一誠，李稱讚賀一誠帶領澳門政府果斷採取措施，「穩經濟丶保就業丶惠民生」，讓澳門穩定發展，未來要予以繼續。他希望賀一誠班子帶領澳門市民克服困難，擁護國家戰略，在橫琴深合區方面要積極作為，發展經濟，改善民生，保持澳門長期繁榮穩定。

賀一誠回應說，澳門政府在過去一年，認真落實國家發展戰略，推進各項建設，並統籌疫情防控。