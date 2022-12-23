發燒藥供不應求 中國當局徵用藥企

中國/徵用藥企

中國陽性病例呈爆炸性增長，發燒藥和測試盒供不應求，當局下令徵用醫藥企業。許多人只能自求多福。法新社在上海看到一個急診科的走廊里擠滿患者，在擔架上靠呼吸機維持生命。

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法新社12月23報道說，面對前所未有的冠狀病毒（Covid-19）感染浪潮，數以百萬計的中國人正在努力獲得基本藥物來治療自己。

由於藥物和測試工具短缺，至少有十幾家製藥公司被當局要求"保證"關鍵藥物的供應。法新社說，這是一種委婉的徵用方式。

廈門抗原測試製造商Wiz Biotech在其官方賬戶上公布了地方當局對該企業生產的"徵用"。該企業一名代表向法新社證實了這一措施。

在北京，根據市政府的一份說明，當局已向六個“測試包”製造商派出工作人員，幫助他們"增加生產"。

突然放開 沒有準備

該報道說，自2020年以來，北京一直實施嚴格的"清零"措施，保護那些風險最大和疫苗接種率低的人。近三年來，很少有中國人知道他們周圍有人感染了冠狀病毒。

但在“清零”政策引發公眾日益憤怒並對經濟造成巨大負面影響之際，中國政府在12月初，在沒有預先通知大家留出準備時間的情況下，突然結束了大部分防疫限制。

從那時起，中國陽性病例呈爆炸性增長，發燒藥和測試盒供不應求，許多中國人只能自求多福。

法新社周四12月22日在中國各地聯繫的十幾家藥店都說發燒藥短缺。

寧夏銀川一家藥店不願透露姓名的僱員在電話中說，"我們已經有一兩個星期沒貨了”[......]，“還剩下一些止痛藥，但很少”。然後他表示有客戶在等着，不能繼續通話了。

吉林省一家藥店的僱員告訴法新社：“我剛收到30瓶新的（撲熱息痛），但（已經）賣到只剩13瓶了”，一位女僱員說，“每人只能買一瓶”。

混亂

譯名叫周志成的中國物流與採購聯合會會長承認，當局的這些徵用決定使"確保生產成為可能，但在醫院和藥店，物流仍然遠遠不夠流暢[...]"。

他告訴法新社，由於"過度購買"和"兩次訂購"，"情況有點混亂"。

32歲音譯名叫燕燕的成都人說，"我全家都病了，我買不到發燒藥"。

該報道說，隨着冠狀病毒感染病例在中國成倍增加，主要城市的醫院已經被老年患者填滿。

在上海，法新社周四看到一個急診科走廊擠滿病人，都躺在擔架上靠呼吸機維持生命。