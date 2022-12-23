習近平這樣說不矛盾嗎？

中國政治

習近平近日親自撰文說："任何人都沒有特權超越憲法，一切違憲行為都必須追究"。但是他的說法讓一些觀察人士生疑。

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不久前，習近平在江澤民追悼大會上讚揚過江到點下車的高風亮節，法國漢學家白夏懷疑習是不是在黨內遭遇了抵制力量，像毛當年一樣遭遇了七千人大會？

總之，習近平為什麼要這樣說，令人費解，

習近平12月19日文章強調任何人都不能超越憲法，更早些時候讚揚江澤民到點下車，習近平很認真地講這些話的時候，有人覺得，感覺上習並未意識到自己被包括在內。

因為他強調的這些內容對他並不十分有利。他說任何人都沒有特權超越憲法，表面上看是對的。但這裡面的一個問題是，憲法不可以超越，但憲法可以修改。2018年習近平突然發動修憲，廢除國家主席任期制，為其長期執政鋪平了道路，這個修憲後的憲法是合乎習近平長期執政願望的一部憲法。

習近平之所以二十大開闢第三任，而且可能還會有第四任，第五任，都和那次修憲有重大關係。那次修憲，等於把中共八十年代以降唯一的一項重大的政治改革成就---廢除領袖終身制踩在了腳下。

習現在講這部為他終身制鋪路的憲法，要求人人必須遵守，讓人感覺，拿着手電筒照人不照己，多少有點威脅所有不滿人士的意味。

習近平講所有人應遵守憲法，可是他把憲法當兒戲，想改就改，隨心所欲，憲法對他而言不過是一紙空文。

在一人獨裁體制下，一人的意志就是全黨的意志，習近平為自己量身裁衣，為長期執政而修憲，因此自由亞洲援引學者評論說，習近平表面強調依憲治國，實質是在“綁架憲法”，是為了維護中共統治和他本人的獨裁極權。

習近平在江澤民逝世大會上所做的發言同這篇文章，同修憲、廢除任期制等等都有某種邏輯的聯繫，他特別地讚揚江澤民的高風亮節，讚揚他關鍵時刻為了黨的事業退讓，一些觀察人士聽到這段話很驚訝。他自己為什麼不在貴黨規定的兩屆任期屆滿的時候退讓呢，其實也算不上是退讓，只是執行本黨的一條規則而已？

在隆重悼念江澤民這麼重要的講話里說出這樣的話，只有習近平說得出口，別的常委或者黨內高官敢說么，不被認為是高級黑，就會有做“兩面人”的嫌疑。

有觀察人士說，習近平就是這樣，他不避嫌，明明對自己不利，甚至具有濃厚的嘲諷意味，他還談得很認真，那段話不是在拿江澤民照自己嗎，江澤民到點下車，他不下車，江澤民到點下車是為了黨和人民的事業，那麼，他到點不下也是為了黨的事業嗎？

一位網友以為找到了謎底，習近平訪問意大利的時候說過一句話，我將無我，服務人民，這句話當時讓很多人很納悶。

習近平心目中，可能修憲廢除任期制也好，到點下車也好，這都不是針對他的，因為他是無我的，因此他是至高無上的，這個無我，大約就是朕即天下的意思。