西方給俄羅斯出口石油設上限 莫斯科或將降低產量

西方/俄羅斯

G7集團，歐盟和澳大利亞設定俄羅斯原油價格上限從12月5日生效後，莫斯科於12月23日回應在2023年初將減少石油產量。

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俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克於12月23日表示，俄羅斯或將在 2023 年的年初將其石油產量減少 5% 至 7%，其減產幅度可能在每天50萬至70萬桶之間，同時通過停止向支持這些限制的國家銷售石油，來回應對俄羅斯原油和石油產品設定價格上限的決定。

此舉導致國際原油價格上漲，在二月份交貨的布倫特原油價格上漲1.41%為每桶81.12美元，顯示市場的擔憂。

此前在12月初歐盟、G7 集團和澳大利亞為俄羅斯石油設定價格上限，旨在支持全球能源市場穩定，同時加大對莫斯科制裁力度，石油上限為每桶 60 美元，該價格定於12 月 5 日或不久後生效。

另外，歐盟還禁止通過海運進口俄羅斯原油，美國、加拿大、日本和英國承諾採取類似行動，不過中國和印度不參加。

對此俄羅斯總統普京表示採取行動，回應對俄羅斯原油價格設上限。

中國是世界上第二大原油進口國，隨着其結束新冠疫情封控措施，預期未來經濟復蘇會增加對原油需求量，也刺激國際原油價格上升，而且中國是俄羅斯石油的最大買家。

不過美國經歷罕見冬季風暴襲擊讓數千個飛機航班被取消，目前對進口原油的需求量下降。