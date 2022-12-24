中國宣傳機構試圖提出“自洽”敘述 死亡新算法有用

中國/宣傳/疫情

中國官媒正在掙紮，審查人員正在加班加點，因為在突然放棄"清零"政策後，當局試圖提出一個自洽的敘述。而採用新算法大幅壓低死亡病例數字被認為有助於當局"最終會找到一個辦法，把一切都說成是勝利"。

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法新社報道說，多年來，中國的宣傳機器一直吹噓北京的健康戰略證明了共產黨的威權統治的優越性和強大的習近平主席的智慧。

但是現在，中國的宣傳機器必須把本月早些時候突然決定終止清零的行為，當作一項勝利來介紹，儘管感染者的數量正在飆升。

大轉彎是在十幾個城市成千上萬抗議者走上街頭憤怒示威之後決定的，也是為了提振因"清零"而窒息的經濟。

香港中文大學傳播學教授方克誠告訴法新社："國家媒體沒有找到一個偉大的說辭來完全證明這一突然而激進變化的合理性"。“他們被弄得措手不及”。

這位教授觀察說，這些不能自洽的信息表明宣傳機構可能沒有得到黨的充分指導。

"積極戰鬥"對抗病毒

一些媒體的報道令人感到情況並不樂觀：官媒新華社和央視在本周發布信息敦促人們"理性地"使用抗新冠藥物，並強調政府努力確保供應。對於越來越多的感染病例，沉默似乎是今天的主旋律。

法新社說，周五，一家黨辦報紙援引一位地方官員的話說，估計東部城市青島每天有50萬個新病例。但在星期六，這個數字已從文章中消失了。

中國國家主席習近平尚未公開解釋他的標誌性的抗擊大流行政策為什麼突然逆轉。

死於"重感冒"

在中國的社交網絡上，審查工作正在進行中。根據法新社記者的觀察，在微博平台，幾條提及與新冠有關的死亡病例信息似乎在周五下午都被審查屏蔽了。特別是，幾張顯然是在火葬場拍攝的照片，還有一條稱自己兩歲女孩死於新冠的母親的信息都被刪掉了。

根據監測審查制度的GreatFire.org網站，有關藥品短缺和價格壟斷的信息也被刪除。

此外，中國網民也對當局對病例採用新算法發表了憤怒的評論。

一家親政府媒體宣布2008年北京奧運會吉祥物的設計者吳冠英因"重感冒"去世，享年67歲，引發了許多評論：有人將這一措辭與朝鮮官方講話相提並論，另一人則問道：“現在說+新冠病毒+是違法的嗎？”

其他批評留言周五下午仍在網上：

一個人問道："他們真的認為他們可以通過控制來根除病毒嗎？"。

另一個人問："三年了，他們從來沒有為（病毒）無法控制的那一天制定過應急計畫嗎？"

新算法的用處

香港大學的專家方先生說，中國官員"最終會找到一個辦法，把一切都說成是勝利"，而統計病例的新算法可能對他們的勝利有幫助。

現在，只有直接死於冠狀病毒（Covid-19）相關的呼吸衰竭的人才可以被統計為死亡病例。

於是，截至星期六（12月24日），中國官方沒有記錄到死於冠狀病毒的新病例。一個與新方法有關的微博標籤被審查。