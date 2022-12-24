亂了：青島單日新增50萬人感染 山東報告只有31例

中國/疫情

山東省青島市的一名官員在一篇迅速被審查的文章中報告說，青島市單日新增感染新冠病例約50萬。而山東省官方公布的新增記錄只有31例。中國衛生部周六報告全國單日新增也只有4103例。

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據法新社12月24日發自北京的報道，中國青島一家共產黨經營的媒體12月23日周五援引一名該市衛生官員說，青島市單日記錄的新病例"在49萬至53萬之間"。

擁有千萬人口的青島市的官員Bo Tao（音譯鮑濤）表示，青島"正處於接近高峰前的快速傳播期"，“感染率預計在本周末將再上升10%”。

這篇文章被其他幾家新聞機構分享後，今天周六上午被審查修改，刪除了這些數字。

山東新增31例

中國衛生部今天周六報告全國新感染病例只有4103例，沒有新的死亡病例。而青島所在的山東省，官方只記錄了31個新病例。

法新社說，中國政府對該國的媒體進行了嚴格控制，有大量的網絡審查員負責刪除被認為是政治敏感的內容。

政府大多數出版物都淡化了感染浪潮的嚴重性，而是將當局放棄"清零"政策描述為一種合理的、可控的措施。

雖然一些媒體報道了藥品短缺和醫院緊張的情況，但對實際病例的估計仍然很少。

據江西省政府周五在社交媒體上發信息說，其80%的人口--或約3600萬人--將在明年3月前受到感染。並說，在過去兩周里，該省主要衛生機構收治了18000多名新冠患者，其中包括近500名重症患者，但沒有死亡報告。

前所未有

中國南部製造中心東莞市周五說，對疫情的建模表明該市每天有30萬的新感染者，而且增長速度正在加快。

擁有1050萬人口的東莞市衛生辦說 "許多醫療設施和工作人員面臨前所未有的嚴重的困難和巨大的壓力"。 該辦還發布了一段視頻，顯示掛點滴的病人在診所外排隊，或一名連續幾天工作到深夜的醫生趴在桌子上睡覺。

在海南，該省一位衛生官員周五說，海南將"很快"達到感染的高峰。

據中共黨媒《人民日報》報道，在上海，因"發燒"而接受治療的病有超過4萬。

重慶是一個受到爆炸性病例打擊的中部大城市，其當局發起了一場使用可吸入疫苗的運動。

法新社記者在這個擁有3200萬人口的城市看到：醫院裡擠滿了感染冠狀病毒的患者，其中大部分是老年人，還在一些火葬場內看到數十具屍體被丟在那裡。