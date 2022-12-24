台灣不讓台商經由小三通中轉兩岸互批

中國/台灣

台灣行政院22日通過「小三通」復航項目，對象只限金馬地區民眾和金馬地區的大陸配偶，不包含台商中轉，引起台商反彈，造成兩岸互批。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設定的障礙，透過既有聯繫管道，恢復「小三通」正常通航。

朱鳳蓮強調，恢復大陸福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。她指出，春節在即，廣大台胞往返兩岸需求大增，大陸方面願採取優化措施，盡最大努力透過各種管道保障兩岸同胞往來的需求。

面對國台辦的指責，台灣陸委會強調，這次之所以沒開放台商經由金馬地區中轉返台，是因返台的台商，在金門、馬祖的港口下船後，要再搭車前往金馬兩地的機場轉機，航班未必能馬上銜接，導致逗留、購物、探訪親友；甚至可能因天候不佳，飛往台灣的班機無法起飛，而必須在金馬過夜。然金馬地區的醫療量能太小，加上大陸確診人數激增，萬一「中轉客」在當地確診，將對金馬的防疫造成重大衝擊。

陸委會指出，大陸自從放棄動態清零政策後，疫情急速升溫，專家預測疫情將在春節前後達到高峰，並且因為病毒株與台灣不同，將有疫情外溢的風險，各國都提高了警覺。因此這次實施的「金馬地區民眾春節交通項目」，沒有開放在大陸地區的台灣民眾經由「小三通」中轉回台，主要是因為疫情擴散的風險太高。

前總統馬英九昨天出席中華民國核能學會會員大會時，被問到如何看待小三通分階段復航？馬英九說，應該更乾脆一點，儘快復航，否則對台胞、台商來說，「真的很不方便」。

在大陸各地工作、就讀的台商、台眷、台生，總人數在數十萬到一百萬人之間，三年來因為疫情嚴峻，加上清零政策和兩岸隔離規定，許多台灣人已經兩三年沒有返台過年，以前的大三通，台商可以從各大城市的五十個航點搭機返台，但兩三年來，整個大陸地區只剩北京、上海、廈門、成都四個航點可以直航台灣，加上機票價格暴漲，確實有不少台商、台眷期待利用小三通較便宜的價格返台過年。