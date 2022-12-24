日本與中亞五國舉行外長會議制衡中俄

日本/中亞

日本外相林芳正12月24日在東京與中亞五國外長舉行外長會議，提出了人力資源開發、脫碳技術開發等有利於中亞可持續發展的支援措施，以牽制在中亞具有強大影響力的俄羅斯和中國。 日本首相岸田文雄23日在首相官邸會見了中亞五國外長，以俄羅斯入侵烏克蘭為背景，針對目前國際秩序的動搖強調了合作和法治的重要性。

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談及於24日在東京舉行的五國外長會議時，岸田文雄指出：“在國際形勢劇變之際，期待就如何保持和加強一個自由和開放的秩序坦率交換意見。”

外相林芳正24日在東京與中亞五國外長舉行會議，就應對俄羅斯侵略烏克蘭和阿富汗局勢交換了意見。六國外長發表了聯合聲明，以俄羅斯和中國的動向為背景，確認合作維護和加強基於法治的國際秩序的重要性。

中亞五國是前蘇聯的烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦，2022年，日本與中亞五國迎來建交30周年。

日本政府於2004年與5個國家建立了對話框架，這將是第9次此類對話，也是五國外長首次共同訪日。

林芳正今年4月曾與中亞五國外長舉行視頻會談，但自2019年5月以來，六國外長此前一直沒有舉行過面對面會談。

中亞擁有豐富的石油等自然資源，地處連接歐亞及中東的地緣戰略要衝，其中烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦都是包括中俄在內的“上海合作組織”的創始成員國，和中俄關係密切。在今10月，聯合國大會通過不承認烏克蘭四地“入俄公投”的決議時，作為中亞永久中立國的土庫曼斯坦斯坦沒有參與投票，而其他中亞四國則投棄權票。中亞五國目前仍然與俄羅斯保持着牢固的聯繫。 對於中國來說，中亞五國是“一帶一路”倡議的支援對象國和資源來源國，中國成為中亞五國自然資源的主要出口對象，與中亞五國的經貿聯繫得以加強。日本旨在加強與五國的合作與中俄競爭。

林芳正在會談後的聯合記者會上說：“由於包括俄羅斯入侵烏克蘭等國際形勢的急劇變化，中亞國家面臨許多挑戰”， 並表示支持中亞五國展開富有平衡感的外交。聯合聲明強調，他們將堅持“尊重聯合國憲章和其他國際法及所有國家的獨立、主權和領土完整”，堅持“禁止以武力相威脅或使用武力，和平解決爭端”的原則。