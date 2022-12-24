美國遭遇罕見風暴，大部分地區陷入癱瘓

美國/罕見風暴

聖誕前夕，12月23日，一場極為罕見的大型冬季風暴席捲美國大部分地區，導致近150萬美國家庭斷電、數千次航班取消、高速公路被迫封閉，並引發致命事故。伴隨着風暴的，是破紀錄的降溫和大規模的降雪，美國民眾迎來數十年以來最寒冷的一個聖誕節。

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美國氣象局表示：周五遭遇的是“歷史性的”嚴峻風暴，導致大雪和冰冷的陣風，一些地區的溫度降至- 48°C，可在瞬間將沸水變成冰滴。惡劣的氣候造成交通混亂，正在為聖誕、新年兩個佳節做準備的數以百萬計的美國民眾陷於困境。

紐約州、俄克拉荷馬州、肯塔基州、佐治亞州和北卡羅來納州等多個州已宣布進入緊急狀態。在能見度幾近“零”的狀態下，暴風雪和霜凍影響了美國大部分地區，道路變得異常危險。許多地方政府勸告民眾呆在家中，不要外出。肯塔基州州長甚至在有線電視新聞網CNN上告誡民眾：家人雖然期盼能在聖誕節與你相會，但他們更希望你能夠安然無恙。

這場強度罕見的風暴源自“炸彈氣旋”，這是由兩個氣團之間的強烈衝突引發，一個來自北極的極冷氣團，另一個則是來自墨西哥灣的熱帶氣團，由於大氣壓力在不到24小時內迅速下降，從而加劇了這種衝突。氣象局稱這種強度的暴風雪是“一代人才會遇到一次”的事件。

根據美國專業網站-飛行跟蹤站點（FlightAware ）周五晚間的統計數字，已有5500次航班被迫取消，受影響最嚴重的機場是西雅圖、紐約、底特律、芝加哥和丹佛。美國交通部長則向媒體表示：對“幾個最大的航空樞紐”被迫中斷表示遺憾。