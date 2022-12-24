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美國遭遇罕見風暴，大部分地區陷入癱瘓

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Presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels : aux États-Unis, l'avant-veille de Noël a été perturbée vendredi 23 décembre par une tempête hivernale d'une rare intensité 美國在聖誕節前夕遭遇罕見風暴
Presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels : aux États-Unis, l'avant-veille de Noël a été perturbée vendredi 23 décembre par une tempête hivernale d'une rare intensité 美國在聖誕節前夕遭遇罕見風暴 REUTERS - CARLOS OSORIO
作者： 流芳
4 分鐘

聖誕前夕，12月23日，一場極為罕見的大型冬季風暴席捲美國大部分地區，導致近150萬美國家庭斷電、數千次航班取消、高速公路被迫封閉，並引發致命事故。伴隨着風暴的，是破紀錄的降溫和大規模的降雪，美國民眾迎來數十年以來最寒冷的一個聖誕節。

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美國氣象局表示：周五遭遇的是“歷史性的”嚴峻風暴，導致大雪和冰冷的陣風，一些地區的溫度降至- 48°C，可在瞬間將沸水變成冰滴。惡劣的氣候造成交通混亂，正在為聖誕、新年兩個佳節做準備的數以百萬計的美國民眾陷於困境。

紐約州、俄克拉荷馬州、肯塔基州、佐治亞州和北卡羅來納州等多個州已宣布進入緊急狀態。在能見度幾近“零”的狀態下，暴風雪和霜凍影響了美國大部分地區，道路變得異常危險。許多地方政府勸告民眾呆在家中，不要外出。肯塔基州州長甚至在有線電視新聞網CNN上告誡民眾：家人雖然期盼能在聖誕節與你相會，但他們更希望你能夠安然無恙。

這場強度罕見的風暴源自“炸彈氣旋”，這是由兩個氣團之間的強烈衝突引發，一個來自北極的極冷氣團，另一個則是來自墨西哥灣的熱帶氣團，由於大氣壓力在不到24小時內迅速下降，從而加劇了這種衝突。氣象局稱這種強度的暴風雪是“一代人才會遇到一次”的事件。

根據美國專業網站-飛行跟蹤站點（FlightAware ）周五晚間的統計數字，已有5500次航班被迫取消，受影響最嚴重的機場是西雅圖、紐約、底特律、芝加哥和丹佛。美國交通部長則向媒體表示：對“幾個最大的航空樞紐”被迫中斷表示遺憾。

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