中國停止公布新冠數據：殯儀館忙翻天只有6人死？

中國/疫情

中國周日25日宣布不再公布其有爭議的冠狀病毒（Covid）感染和死亡統計數據。這些數據因為和眼下席捲全國的疫情完全不同步而受到嚴厲批評。

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中國國家衛健委周日12月25日宣布將停止每天公布冠狀病毒感染病例和死亡人數。衛健委沒有給出任何解釋。但是其統計數字已不再反映自12月7日放棄“清零"政策以來中國史無前例的感染潮。

該機構補充說，"中國疾控中心（CDC）將公布有關疫情信息供參考和研究之用"，但沒有具體說明疾控中心將公布的數據類型或頻率。

衛健委從2020年初開始每天公布與冠狀病毒有關的病例和死亡數字，這些數字每天早上見諸媒體。以前通過幾乎強制性的核酸（PCR）檢測，能比較可靠地監測疫情趨勢。而現在感染者在家自我檢測，且很少將結果告知當局，因此得不到可靠數字。

網絡嘲笑

法新社的說，中國人看到他們大量親屬被感染，甚至死亡，與官方統計數字之間存在明顯的差異，他們對這一宣布表示了歡迎和嘲笑。

一位用戶在社交網絡微博上寫道："終於，他們醒過來了，知道他們不能再用低估的數字騙人了"。

另一位說，“該醒了”。

第三位添油加醋說，“這是全國最好最大的製造假數據的統計局”。

另有網民喊道："這裡有火葬場的工人嗎？你是否工作負擔過重？能談談嗎？"。

只有6個死亡病例

法新社說，另一個讓官方統計失去可信性的爭議來源就是對新冠死亡的新算法。根據這個算法，只有直接死於冠狀病毒（Covid）造成呼吸衰竭的人才算死於該疾病。

於是，自取消清零限制以來，中國只報告了六個死亡病例。

然而，法新社採訪的許多火葬場都說，最近有異常多的屍體湧入火化。這種情況在很大程度上被中國媒體所忽視。不過，一些當局已開始談論這個問題了。

廣州推遲葬禮

比如，擁有1900萬人口的廣州市周六晚發布聲明中說，葬禮儀式將推遲到"1月10日之後"。但"如果（家屬）決定不組織告別儀式，那麼屍體可以像平時一樣直接火化。"

該聲明的前一個版本提到"近期工作量很大"以證明推遲葬禮措施的合理性。但這一說法後來被刪掉了，可能是因為其政治敏感性，當局希望給人一種局勢得到控制的印象。

法新社說，許多醫院面臨大量感染冠狀病毒者湧入的壓力，發燒和流感藥物的短缺正在衝擊所有的藥店。

一些地方政府倒是開始提出對疫情規模的估計。

浙江感染百萬

比如，人口6500萬的浙江省的衛生當局周日（12月25日）表示，該省每天感染人數已超100萬大關。

在山東青島，一位市政官員在本周說，擁有1000萬人口的城市青島，每天有50萬人被感染。

在首都北京，當局周六說，"有大量的人被感染"，並呼籲"盡一切努力提高治癒率和降低死亡率"。

速打疫苗

在特別脆弱的80歲以上老人中，很大一部分人沒有完整的疫苗接種計畫，在冠狀病毒疫情襲擊下，他們首當其衝。

不過，根據中國國家衛健委的數字，最近幾周的疫苗接種速度有所加快。在12月8日至23日期間，共注射了2350萬劑，而前兩周為330萬劑，增加了7倍。