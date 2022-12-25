中國知名人士訃告激增 透露了什麼信息？

中國-新冠病毒

2022年12月22日，在河北省的高碑店殯儀館，親屬們拿着紙質祭品為死去的親屬焚燒。美聯社報道，出現在高碑店殯儀館的屍體來自兩小時車程之外的北京，因為北京的儀館已經擠滿了等待火化的屍體。

如果根據中國國務院衛建委的數據，12月7日當局實質廢棄清零後，死於新冠的人數僅六人。但是，社交網絡紛傳的信息顯示，從北京到廣州，中國許多地方殯儀館外載屍車排着長隊，除此之外，還有一個離奇的現象，知名人士死亡劇增，但死因並未公布。

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到底中國有多少人死於新冠，一直是個謎。中國衛建委有一個冠冕堂皇的理由：病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才算作感染新冠病毒死亡，因患有基礎病而喪生的不算死於新冠，這一計算方法與歐美大相徑庭。然而政府的這一說法，越來越多的中國人並不相信，他們舉出知名人士死亡劇增的例子來反駁。

一般人死了多數不發訃告，機關單位也不會通過媒體發訃聞悼念，所以難為社會所知，但一些專家，教授，藝術家，有名望的人逝世，都會有訃告，這使得一些網友有機會發現了知名人士死亡突然增加的奇怪現象。

中央社綜合中國官媒及香港明報消息說，85歲的前中國國家體委副主任劉吉19日在北京醫院病逝；89歲的前江西省政協主席朱治宏20日在江西南昌病故；曾獲頒“共和國勳章”的97歲的張富清20日在湖北武漢去世；92歲、91歲的中國工程院院士趙伊君、張國成同於21日在北京離世。而他們的死因均未公布。

在文藝界，19至21日，包括中國電影資料館前館長陳景亮、前北京電影製片廠著名攝影師羅德安、知名演員傅祖成、北京服裝學院美術學院公共藝術系副教授周濤、導演王景光、著名劇作家楊林等人士，先後都在北京去世。

一些知名人物的親屬去世的消息也披露了出來，經濟學家梅新育21日表示，北京清華大學公共管理學院教授胡鞍鋼的岳父因染疫引發肺炎去世；前中國電力部副部長齊明的妻子17日去世後，兒子指母親是在15日染疫，17日病情惡化送醫搶救後不治，且當時醫院裡不到1小時就有3名老人死亡，太平間堆滿遺體。

此外，北京長城戰略諮詢創始人王德祿13日發燒前已經染疫，當晚服用退燒藥後入睡，14日卻被發現死亡，享年66歲；財新網則報導，北京2名資深媒體人楊良化、周志春也因染疫病故。

有些人正當年也因染疫併發症而去世，年僅40歲的京劇名伶儲蘭蘭日前在北京宣告不治，她的徒弟直指其死因是新冠病毒併發症導致猝死；而年僅37歲的前中超足球選手王若吉，據友人表示也因染疫並發慢性病在瀋陽逝世。

另據社交網絡，中國歌劇舞劇院一級演員趙青測出陽性後連續發燒幾天，24日逝世；北京人民藝術劇院表演藝術家鄭榕24日過世，但他們都被排除在染疫死亡之外。