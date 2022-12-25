中國軍方稱在靠近台灣水域演習以回擊美方“挑釁”

台海兩岸

圖為台灣軍方在一次年度演習中在台北以西80公里（49英里）的宜蘭縣發射美國製造的愛國者導彈。

中國軍方周日在台灣附近進行了軍事演習，中國軍方稱，這是為了回應美國和台北當局的 "挑釁 "和 "勾結"。

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中國東部戰區發言人石毅稱，中國人民解放軍 "在台灣島周圍的海空空間進行了多兵種聯合戰備巡邏和聯合打擊演習"。他在一份聲明中說："這是對美國和台灣當局之間越來越多的勾結和挑釁行為的堅定回應。

但他沒有提及多少軍艦和戰機參加了演習，他也沒有細講準確的演習地點。不過，解放軍公布了一架轟炸機、一艘軍艦和一張從飛機駕駛艙鳥瞰台灣山脈的照片，後一張照片是顯然為了顯示該飛機相對接近台灣海岸。

台灣國防部就此反應說："中國共產黨的這種行為再次突出了其使用武力解決爭端和破壞地區和平與穩定的心態。台方強調："台美合作有助於印度-太平洋地區的自由、開放、和平與穩定。

中國外交部周六表示 "強烈反對 "美國國防法案《國防授權法》通過，該法案授權美國向台灣提供100億美元的軍事援助和銷售武器。

8月，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，解放軍在台灣周圍進行了連續數日的重大軍事演習，這是一次前所未有的模擬封鎖台灣的武力展示，以報復佩洛西不顧北京當局阻撓堅持訪問台灣的行動。

習近平在中共二十大表示，不放棄用武力統一台灣的選項。