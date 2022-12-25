屍體暴增 廣州出殯延至明年1月10日後辦理

中國-新冠病毒

2022年12月7日，在中國廣州的地鐵站，工作人員拆除了引導人們掃描健康碼的標誌，中國政府即日起為嚴酷的清零政策鬆綁。

廣州市殯葬服務中心可能率先捅破了一個秘密，新一輪新冠疫情爆發以來，中國死亡率急劇升高。

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法新社25日報道，中國官方通報7日至今只有6例新冠死亡，但是法新社詢問許多殯儀館後得到的信息是，等待火化的屍體急劇增加，中國媒體對此三緘其口，然而，一些地方當局開始提及了，擁有1900萬居民的南方大都廣州宣布，殯葬業務推遲至元月10日後舉行。

的確，12月24日，廣州市殯葬服務中心發出公告，強調近期業務量過大，出殯服務延至明年1月10日後才接受申請辦理。

廣州市民政局官方微信公號24日稱，廣州市殯葬服務中心近期業務量較大，為讓市民更加平穩有序地辦理親人身後事，即日起調整業務安排，請辦喪群眾弘揚“厚養薄葬”、“從簡快辦新風尚”，並盡量延後辦理出殯等相關業務。

公告稱，出殯業務原則上延至明年1月10日後再接受申請辦理，如決定不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理；報喪和接運業務也正常辦理；此前已預約的業務也可照常進行。

網絡流傳的大量視頻以及國際媒體的現場見證，都發現中國北京等多地火葬場嚴重超負荷，殯儀館外排着長隊，但官方數據被指過分離譜，從12月7日至今，僅僅6人死於新冠病毒。

網友們早注意到中國各大城市殯儀館的異常情況，一些網友通過微博轉載北青社區報22日的報道稱，北京通州區殯儀館“近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一點有140到150具”。

河北涿州殯儀館工作人員對美聯社記者表示，平日火葬場一天火化三到四具屍體，現在一天火化20到30具屍體。