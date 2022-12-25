普京反指西方企圖分裂俄羅斯

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯總統普京大約忘記了誰在侵略烏克蘭，他稱俄軍的行動是“為了團結俄羅斯人民”，反而譴責西方試圖“分裂”俄羅斯。普京還表示願意與相關各方談判，烏克蘭則一口回絕“殺戮者”的說辭。

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普京周日在電視談話中譴責西方通過支持烏克蘭尋求“分裂”俄羅斯，他認為克里姆林宮對烏克蘭的軍事行動可以“團結俄羅斯人民”。

在基輔，烏克蘭東正教徒在慶祝聖誕節，這是一個挑戰俄羅斯東正教的強烈信號，俄羅斯東正教在1月7日慶祝聖誕節。

普京在俄羅斯電視台周日播出的訪談中譴責說：西方所做的"這一切都是基於地緣政治對手的政策，他們的目的是分裂俄羅斯，分裂歷史的俄羅斯。"普京稱："他們一直試圖這樣做，他們現在也在試圖這樣做，但我們的目標是完全不同的：團結俄羅斯人民。”

普京已經多次試圖證明俄羅斯侵略烏克蘭有正當的理由，在他看來，對烏克蘭的軍事干預是出於將烏克蘭人和俄羅斯人團結成一個民族的需要。周日，普京再次表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭的 "行動方向 "是正確的。

普京還再次譴責了基輔及其西方盟友 "拒絕舉行談判 "的立場，重申他 "準備與這一進程的所有參與者進行談判，以取得可接受的結果"。

烏克蘭總統澤連斯基則在最近幾個月否定了與莫斯科進行會談的可能性，說他不想與俄羅斯進行會談，"只要普京是總統"，就不存在有任何談判的可能性。

澤連斯基還發誓要奪回9月底被俄羅斯吞併的四個烏克蘭地區-：頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松以及2014年被莫斯科吞併的克里米亞半島。

普京周日再次做出談判的姿態後，烏克蘭政府很快做出反駁。總統澤連斯基的顧問波多利亞克在推特上發文表示，俄羅斯侵略烏克蘭、殺戮民眾，莫斯科“要的不是談判，而是企圖推卸責任”。他還敦促普京“回歸現實”。

澤連斯基近日剛剛結束了對美國的訪問，他帶回來450億美元的援助，尤其是美國同意送交烏克蘭急需的愛國者導彈防禦系統。

普京在周日的電視談話中發誓要摧毀美國提供的武器系統：“我百分之百保證，我們將摧毀它!”

在前線，俄軍周六轟炸了烏克蘭11月11日解放的科爾松市中心，至少造成10人死亡，55人受傷，同日，俄軍向科爾松市發射了41枚導彈。

星期天，在烏克蘭首都基輔，東正教徒與天主教徒一起慶祝聖誕節，比傳統的慶祝活動提前了兩個星期。

烏克蘭是一個以信奉東正教為主的國家，它分為依賴莫斯科牧首區的教會，以及另外一個獨立於俄羅斯控制的教會。前者由於俄羅斯侵烏，在5月底宣布斷絕與俄羅斯的關係，後者則創建於2018年底，宣誓效忠於位於伊斯坦布爾的君士坦丁堡大公會教區。

根據國際文傳-烏克蘭電訊社11月進行的民意調查，44%的烏克蘭人表示他們贊同在12月25日而不是1月7日（東正教聖誕節的日期）慶祝聖誕節的想法。

星期日，在羅馬聖彼得廣場的傳統聖誕致辭中，教皇方劑各呼籲在烏克蘭土地上 "讓武器閉嘴”。