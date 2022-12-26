中國: 新冠"肺炎"降為"病毒感染” 1月8號起取消入境隔離

中國/新冠疫情

中國衛生當局周一（12月26日）表示，將於1月8日結束對入境者的強制隔離措施，此前北京在12月初取消了自2020年以來實施的大部分新冠疫情限制措施。“新型冠狀病毒肺炎”更名為“新型冠狀病毒感染”

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中國國家衛生健康委員會周一晚上在一份通知中說，從下個月開始，赴華人員在行前48小時進行核酸檢測，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，取消“五個一”及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。

中國是唯一一個仍然對入境者實施檢疫的主要經濟體，尤其是對旅遊業造成影響。目前的措施是在酒店隔離5天，之後要在家裡觀察了3天。

中國國家衛生健康委員會發布公告中還說，將冠病的名稱從“新型冠狀病毒肺炎”更名為“新型冠狀病毒感染”，並從明年1月8日起，解除目前對冠病採取的“甲類傳染病”預防、控制措施，採取“乙類乙管”。

從明年1月8日起對冠病進行降級管理，並取消赴華人員入境後全員核酸檢測和集中隔離的規定。

6月，中國已經將抵達該國的旅行者的強制檢疫期減半，從21天減至10天。

自2020年初以來，中國國的邊界幾乎一直完全關閉。

中國近三年前就停止發放旅遊簽證，國際航空旅行受到嚴重限制。據衛建委, 將進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴華安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

中國目前疫情大爆發, 但衛建委停止公布染疫及死亡人數, 外界更無法知曉病毒在中國是否產生變異。