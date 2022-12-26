中國:新疆發生金礦坍塌事故

社會經濟 / 礦難事故

中國西部地區新疆的一座金礦於聖誕節前發生坍塌事故。這是一處集采、篩、冶現代綜合功能的重要礦區。

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綜合包括本台法廣（RFI）法文網在內的多方消息，在地處中國西部的新疆，當地時間2022年12月24日周六下午發生一起金礦坍塌事故。

- 新疆金礦事故有22人遇險後獲救 -

據本台法廣（RFI）常駐中國北京法語記者拉加德（Stéphane Lagarde）在稍早前發回報道提到，事故發生時，一度有40人被困，其中22人已經獲救，但有18名礦工仍被困在井下。

- 新疆金礦事故的井下仍有十多人 -

據中國官方媒體的更新報道，本次礦難的事發地點在新疆的伊寧。中國應急管理部已派出由國家礦山安全監察局官員帶隊的工作組前往現場。到本文截稿時，尚未看到關於被困礦工們已經獲救的消息。

- 發生坍塌的金礦具現代綜合功能 -

本台法廣（RFI）法文網在報道中很具體的指出，發生事故的阿希金礦（Axi），位於新疆的博羅科努山（Borohoro）附近。這是一座具有綜合功能的金礦，從開採、篩選，到冶煉出貴重金屬。位於新疆伊犁哈薩克自治州境內的阿希金礦是中國正在開採中的重要金礦之一。

RFI Image Archive / Chine : 18 personnes sont toujours coincées sous terre en Chine suite à l’effondrement d’une mine d’or samedi 24 décembre 2022 dans la région autonome du Xinjiang, dans l’ouest du pays. Ici, une opération de sauvetage dans une mine du Xinjiang, en 2012. (illustration) AFP - STR / RFI Image Archive

據悉，這座山脈的漢文名字，在地質上也有被稱之為婆羅科努山或博羅霍洛山，其名稱是依照蒙古語的發音: monts du Borohoro/Borohoro Mountains。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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