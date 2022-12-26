台灣：71架中國軍機在台海周邊活動 47架次逾越海峽中線

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台灣政府周一12月26號表示，在過去24小時內，包括無人機和戰鬥機在內的71架中國軍機穿越了台灣防空區，這是迄今為止中國最大規模的一次“入侵”。

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中國周日說，在台灣周圍進行了海上和空中 "打擊演習"，以回應其所描述的“台北和美國的挑釁”。北京沒有說明為周日的演習動員的飛機數量，也沒有說明這些演習的確切地點。

台灣國防部周一在一篇推特文章中說，有60架戰鬥機參加了中國的軍事演習，包括6架蘇-30戰鬥機，這是中國最先進的飛機之一。其中43架中國戰鬥機已經越過台灣海峽線。台灣的國防部提到，台灣按慣例部署了飛機以警告中國飛機，其航線受到防空，系統的監控。台灣國防部公布一份地圖顯示，幾架中國戰鬥機短暫地越過了台灣海峽的分界線，並表示，在該島附近還發現了七艘中國海軍艦艇。

法新社報道，在習近平的領導下，隨着海峽兩岸關係的惡化，北京加強了對台灣的軍事、外交和經濟壓力。近年來，中國加強了對台灣的外交、軍事和經濟壓力，以迫使該島回歸其懷抱。中國越來越多地使用的施壓手段之一是讓戰機飛越台灣的防空區。自今年年初以來，已經記錄了1700多起此類入侵事件，相比之下，2021年為969起，2020年為146起。

台灣政府說，希望和平，但準備保衛自己。

台灣總統府表示，蔡英文總統已於周二上午召開高級別安全會議，討論加強島內民防系統，會議結束後將召開新聞發布會。台灣總統府的聲明沒有提供進一步的細節，但國防部表示，它正在考慮將義務兵役制延長到四個月以上。

中國外交部上周六曾表示 "強烈反對 "美國國防法案《國防授權法》通過，該法案授權美國向台灣提供100億美元的軍事援助和銷售武器。