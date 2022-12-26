德國總統聖誕致辭：支持烏克蘭是“人性的當務之急”

俄羅斯侵烏戰爭

德國總統施泰因邁爾於周日在電視上發表聖誕致辭：支持烏克蘭是“人性的當務之急”。

德國總統施泰因邁爾於周日在電視上發表聖誕致辭，呼籲人們繼續支持烏克蘭，並願烏克蘭實現公正和平。

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施泰因邁爾的聖誕講話主要圍繞烏克蘭戰爭以及它給德國人民帶來的艱難和負擔。人性和團結是施泰因邁爾講話的重點。他說，“我們將共同度過這段時間。”支持烏克蘭“是人性的當務之急。”“即使和平還沒有實現，也有理由滿懷信心。”

為了說明俄羅斯的入侵給烏克蘭人帶來的痛苦，施泰因邁爾在講話中首先講述了他在弗萊堡會見從烏克蘭逃到德國的50名兒童的印象。“他們失去了自己的祖國，失去了自己的家園，他們中的許多人經歷了可怕的事情。”“他們是如此害怕，甚至連關門聲都讓他們顫抖。”

施泰因邁爾說，“烏克蘭正以極大的勇氣堅守陣地，抵禦俄羅斯的攻擊。”歐洲正和烏克蘭站在一起。“而我們的國家在挑戰中又一次超越了自我，我們沒有驚慌失措，我們沒有讓自己漸行漸遠。”

施泰因邁爾指出，德國人在艱難時期取得了很多成就。這是令人鼓舞的事情。“讓我們一直強大的核心還將持續下去：我們富有創造力，勤奮工作，精誠團結。我們可以從中汲取力量和希望，迎接新的一年。” 鑒於烏克蘭戰爭帶來的挑戰，他呼籲德國人民團結起來，堅定信心。並繼續支持烏克蘭。“我們將一起度過這段時間。”“我們帶着這種信心進入新年，我們加強使我們團結的一切。”

施泰因邁爾指出，民主國家緩解了“最沉重的壓力”，德國人民也提供了幫助。施泰因邁爾感謝人們的承諾和同情心，“這有助於使他人的生活變得更加光明。”

德國總統最熱切的願望是希望和平再次實現，但這種和平還沒有到達。“它必須是一個公正的和平，既不獎勵掠奪土地的行為，也不將烏克蘭人民遺棄在佔領者的恣肆妄為和暴力之下。”

但施泰因邁爾對戰爭迅速結束不抱希望。同時，他敦促不要忽視應對氣候變化的鬥爭。他警告說，儘管有以上各種擔憂，但應對氣候變化的鬥爭並沒有失去其緊迫性。這一鬥爭需要我們所有人，需要年輕人的雄心，也需要老年人的經驗。他說，“我們都有一個共同的目標，年輕人不是最後一代，而是氣候友好型世界的第一代。”

根據德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）的報告，德國已經接收了約100萬烏克蘭難民，政府向烏克蘭承諾了近20億歐元的人道主義援助。

數以萬計的德國志願者加入了全球援助的行列，為烏克蘭人籌集資金並採購物品。一些人不顧安危，向這個受到戰爭蹂躪的國家運送了食品、衣服和藥品等生活必需品。