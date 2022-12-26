新冠疫情嚴峻 習近平強調“有針對性地開展愛國衛生運動 ”

中國/新冠疫情/習近平

中國新冠疫情大爆發後各地疫情異常嚴峻，一直沒有發聲的中國領導人習近平12月26號借中國“愛國衛生運動開展”70周年的機會，表示“要更加有針對性地開展愛國衛生運動”，切實“保障人民群眾生命安全和身體健康” 。

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法新社引述中國國家電視台報道，中國國家主席習近平周一呼籲採取措施，"切實保障人民的生命安全"。國營的中央電視台援引習近平的話說：“中國的新冠防控工作面臨著新形勢和新任務。” 習近平補充說："我們必須開展更有針對性的愛國衛生運動[......]，用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。”

法新社報道評論指出，這是自12月初突然放棄自2020年起生效的嚴格動態清零政策以來，習近平首次發表公開相關評論。

在武漢出現首批冠狀病毒病例的三年後，中國正面臨著一個爆炸性的病例潮。許多醫院不堪重負，藥店報告說發燒藥短缺，而法新社採訪的許多火葬場報告說有異常多的屍體湧入火化。

但中國官方曾宣布，自取消限制以來，只有六人死於新冠。 許多專家說這是一個低估的數字，因為中國有很大一部分老人沒有接種新冠疫苗。

根據幾項西方研究的估計，取消疫情限制可能導致未來幾個月內約100萬人死亡。

新冠疫情2020年初爆發以來，中國官媒報道一直強調“習近平總書記親自指揮、親自部署抗議決策，密集指示批示”……並稱中國的防疫要充分發揮中國特色社會主義制度優勢。

染疫和死亡人數不明

中國在周日宣布不再公布有關新冠疫情的統計數據。這些數據被廣泛批評為與該國當前的流行病浪潮完全不同步。此前，幾乎是強制性的PCR檢測有可能可靠地監測流行趨勢。然而，現在受感染的人在家裡進行自我檢測，很少向當局報告結果，因此不可能獲得可靠的數字。

最近幾天，中國人注意到官方統計數據與他們大量親屬的污染或死亡之間存在明顯的差異。擁有1900萬人口的大都市廣州宣布，葬禮儀式將被推遲到 "1月10日之後"。

爭議的另一個來源是，根據當局推出的新方法，現在只有直接死於與新冠病毒有關的呼吸衰竭的人被算作死於該疾病。

然而，一些地方政府開始提供對該流行病規模的估計。

位於上海南部的東部省份浙江的衛生當局周日表示，這個擁有6500萬人口的省份每天的感染人數已經超過100萬大關。

官方媒體曾援引一位市政府官員的話說，在青島這個擁有1000萬人口的城市，每天有50萬人被感染。

在首都北京，當局星期六說，"有大量的人被感染"，並呼籲 "盡一切努力提高治癒率和降低死亡率"。