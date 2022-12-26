毛澤東冥誕 數萬民眾疫情中赴韶山“朝聖”

中國/社會/毛澤東

天安門城樓上的毛澤東像

今天（12月26號）是前中共領導人毛澤東129歲冥誕，儘管中國染疫人數直線上升，然而仍有數萬名“毛粉”無懼疫情，從25日晚間起便陸續從全中國各地趕赴毛澤東的家鄉湖南韶山“朝聖”。北京毛主席紀念堂也宣布全天開放。

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香港星島日報報導，25日晚間開始有數萬民眾聚集在韶山“東方廣場”，有人手捧鮮花，拉起“毛主席恩情比山高比水長”的巨型布條。有人裝扮成毛澤東，帶領紀念隊伍瞻仰毛澤東銅像。

當地報道稱，“毛澤東誕辰129周年，其家鄉父老懷著思念之情，在湖南韶山舉行“向毛澤東同志銅像敬獻花籃·萬人同唱東方紅”活動。”除了民眾自發性活動外，韶山市政府在25日深夜到26日零時，舉行“誕辰倒數”，25日上午也舉行了路跑活動紀念毛澤東。

中央社報道，雖然近日中國各地的疫情快速升溫，染疫人數大增，然而湖南省於12月8日配合“優化防疫新10條”宣布全面開放後，如今赴當地旅遊已經不用再查健康碼及核酸證明，僅要求要配戴口罩，因此吸引大量遊客前往。

報道指，近日赴韶山外來旅客明顯增多，今年毛澤東冥誕期間可能為當地帶來新一波的旅遊高峰。

除了韶山舉行相關的活動外，北京天安門廣場的毛主席紀念堂，也於25日宣布重新恢復開放，民眾只需在入場前掃描“北京健康寶”預作登記及檢測體溫，即可入場參觀。

“ 毛主席紀念堂”微信公眾號12月26日上午7點，推出了新媒體產品致敬偉人，同時刊發文章《毛澤東對偉大建黨精神的開創性貢獻》以示紀念。