2022年 習近平盛極而衰

中共二十大之後

2022年11月19日在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織峰會的中國領導人習近平。此刻距離“白紙運動”爆發還有八天。

2022年底，當全世界早已恢復正常的時候，數以億計的中國人在這個年底突然重複2020年初武漢人所經歷的煎熬：醫療資源擠兌、求醫無門，藥房找不到退燒藥、火葬場外靈車排長隊等候......從“堅決清零不動搖”到“放任”，中國領導人習近平意想不到地終結了第三任加冕營造的輝煌時刻。

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10月23日，習近平第三任差不多圓滿開啟的一刻，坐在他身邊的前任總書記胡錦濤突然被安全人員毫不客氣地帶出會場，沒有歡送，沒有鼓掌，習甚至不肯為他讓路全身裸退的胡氏欠身致意。

這個“意外事件”讓漢學家侯芷明感覺習近平“像黑社會老闆一樣”行動。全場閉門開會的20大就在向媒體短暫開放的一刻向世界暴露了黨國高層的暴戾、緊張、殭屍化、深藏不露終於泄漏無遺的陰謀。

即使如此，一切按照習總書記的預定計畫布局，黨中央不再有任何的擺設和偽裝，政治局全都是清一色的親信。人們心中可能的改革派，團派、紅二代統統出局，沒有一位女性代表，常委全部六十以上，“潛伏爪牙忍受”，在精心策畫選擇性反腐，廢除國家主席任期制之後，習在20大實現了江胡前任不敢夢想的結果，開闢第三任。

中共自鄧時代以來為保共黨江山而設立的自我糾錯機制：包括廢除領導人終身制，總書記連任兩屆，每屆五年以及現任領導人隔代指定接班人、七上八下等一系列約定都被拋到陰暗的角落。

那幾日應是習近平最輝煌的日子，閉關三年，終可以放心去G20峰會“風光”了，儘管習近平在印尼私下“教訓”加拿大總理特魯多的鏡頭讓世人震驚，央視稱頌習近平與拜登會面時“為中美關係發展指明了一個方向和一條軌道。”

權傾天下的習近平忽視了他上任十年對中國社會造成的持續高壓，他兩年多的堅決清零不動搖對人民的嚴重窒息，對經濟活動形成的嚴重破壞，以至於曾經經濟繁榮的中國面臨著長期蕭條的局面，他都忽視了，習慣於服從政權的人們期盼他在二十大實現第三任後放棄清零，鬆緩空氣，然而，他們的期盼落空了。

11月26日，習近平再次重申堅決清零不動搖。北京之春榮譽總編胡平分析，習為什麼二十大後還沒有放棄動態清零的口號，因為不想把彎子轉得太急，殊料白紙行動狂飆突起，本來想來個滑翔式軟着陸，結果是一頭栽下來，摔得鼻青臉腫很難看。

習不想給人造成向民間退讓的感覺，他要維持領袖的尊嚴和權威，他要按照自己的計畫，在一個適當的日子宣布“清零勝利”。然而，11月24日，烏魯木齊10位維吾爾人因封控被燒死在自己家中的悲慘事件，讓長期忍受清零，忍受大白欺凌的人們，在共情心理驅使下，上街了。

上海青年在烏魯木齊路群聚，第一次喊出了“共產黨下台，習近平下台”的口號，人們驚異地注意到，在北京、南京、上海等地，一些年輕的女子孤零零地站在街頭手舉白紙無聲抗議，上海、成都街頭喊出了十月份彭載舟在北京四通橋亮出的“不要文革要改革，不要領袖要選票”的口號。

全中國21個省市，幾十所大學瞬間爆發了以白紙為象徵，具有強烈政治訴求的反抗運動。法國漢學家白夏指出，中共建政以來都不曾發生過指名道姓要求總書記下台的事情，僅僅提及他的名字都是禁區。但是，這一次，中國人喊出了要求習近平下台的口號。

白紙運動持續不過幾日，習近平的“堅決清零不動搖”卻被徹底動搖了，原因可能包括中國的疫情彼時已經擴散到不可控的地步；徒勞地興建方艙以及徒勞地大規模核酸檢測已讓地方財政枯竭；更重要的習近平可能害怕引爆更激烈的反抗。

清零，習近平好大喜功的象徵，社會主義制度比其他所有制度優越的象徵，“人民至上生命至上”的幌子，就這樣一夜之間被掃入垃圾堆。

強大的中共政權驟然給人感覺“慌不擇路”，美國紐約大學教授孔傑榮對美國之音分析說，“多年來中國老百姓對他的熱情比許多共產黨精英要高”的習近平，“似乎已經失去了中國老百姓對他的尊重”。“今年對習近平來說，這種情況以不幸的方式結束了。他的新冠病毒政策被他自己的政府所否定，在自己人民面前丟了大臉。”

一些觀察人士分析11月底爆發的抗議時指出，清零這個詞還沒有大行其道甚至疫情爆發前，有些先驅者已公開點明習近平政權的底色，他們為此付出了高昂的代價。

2018年，習近平廢除國家主席任期制，清華大學教授許章潤當年7月寫下『我們當下的恐懼與期待』，批評習近平“倒行逆施”，武漢疫情吹哨人李文亮醫生2020年3月染疫去世，引爆了習近平執政以來中國第一次網絡言論自由的噴發。不久之後，富翁與公知身份兼具的任志強在一篇暗指習近平的檄文中直至中國執政黨隱瞞前期疫情，卻召開17萬人抗疫大會攬功，任文稱“這是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”。

二十大開會前三天，中共一切準備就緒，迎接習近平輝煌登場，彭載舟登上北京四通橋，亮出“不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！不要謊言要尊嚴！ 不要文革要改革！不要領袖要選票！ 不做奴才做公民！” “罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”的橫幅，11月27日到28日，上海、成都等中國多個城市的青年集體朗誦這些口號，聲援被囚禁的彭載舟。

當局急轉彎的速度之快令世人驚訝，取消大規模核算，取消去外地的限制，取消健康碼。醫院沒有做好容納大量重症病人的準備，沒有足夠病床、沒有足夠藥物、更沒有足夠有效疫苗。“一夜回到解放前”，大西洋月刊評論說，好象三年的時間白白浪費了，一起都得從頭開始。

就像荷蘭駐上海記者Eva Rammeloo所描述的從一個極端走向另一個極端，“舊的恐懼被新的恐懼取代”，從“堅定不移貫徹‘動態清零’總方針”，變成了讓人民“做自己健康第一責任人”。

整整三年，為了執行一個人的意志，隔離，封鎖，清零，天價的資源白白浪費了，卻為了自詡的“制度優勢”，”沒有實現完整接種，沒有進口任何有效的疫苗，醫院也沒有準備好重症病床，中國這個布洛芬第一大生產國，甚至連起碼的退燒藥都沒有為自己的人民準備好。

作家慕容雪村駁斥“國家保護了我們三年”的話術：“你不能打着保護的旗號，把幾千萬、幾億人像囚犯一樣、畜生一樣關起來”。他說，一個政府不管以什麼名義把人民“覓食、謀生、求醫”這些最基本的權利剝奪，就是“赤裸裸的迫害”。

世衛組織緊急衛生部主任瑞安12月21日表示，中國爆炸性大蔓延早在取消清零限制之前就已爆發了，這意味着長達數月的清零除了強化對人身的限制，並未真正起到任何減少病毒爆發的作用。這一說法同時意味着，官方隱瞞了真實的數據。一些專家的擔心是，如此高密度高人群的爆發性傳染會不會導致新的變種從而侵害世界？

“突然間就哀鴻遍野、天下縞素，人世間一夜開啟地獄模式，國難轉化為民喪，悲哀從每個人的心身顯露到臉上.......” “深圳劉心武”發推批評關鍵時刻聽不到“政府一定把你們照顧好”的聲音......

“中日政經評論”發推說：“2022年對於習來講，本該是美好的一年，是他成功取得三連任，登向權力頂峰的一年，但卻成了他盛極而衰的一年和五味雜陳的一年......”

曾為紐約時報北京分社社長的紀思道則以“扒下習近平皇帝的新衣”為題評論：“現在很明顯，他被許多人視為一個頑固、無情和不太有效的獨裁者。”“無論未來幾周或幾個月發生什麼，一些重要的事情可能已經發生了變化”，作者援引『中國數字時代』創始人蕭強的話說：

“現在大家都知道皇帝沒穿衣服”。