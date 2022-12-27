中國下月8日撤防疫隔離：專家料染病率快升  民眾搜機票量迅升6至10倍 港澳成大熱

中國/新冠疫情

2022 年 12 月 19 日新冠疫情爆發期間，北京地鐵上，戴着口罩的乘客。

中國自宣布下月8日起放開現行的防疫措施後，入境要求只餘須持出發前48小時核酸陰性結果，並會有序恢復中國公民出境旅遊。衛生官員強調，調整政策的目的是更精準丶更科學地防控疫情，不是放開不管，但預料調整會帶來病毒感染率呈快速上升趨勢和醫療服務供給減少的風險；而民眾則急於離境，不同平台數據顯示，機票和簽證搜查量瞬間上升6至10倍，而目的地以澳門丶香港及日本的搜查量排在前位。

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中國國家衛生健康委員會新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年今(27日)早強調，是次調整傳染預防政策，並非完全放開不管，目的是更精準丶更科學地防控疫情，更有效地利用相關資源，平衡疫情防控和社會經濟的發展。他又表示，從國內情況看來，有些地方已經或者正在渡過第一波的最高峰的衝擊，並沒有出現大家比較害怕的大面積重症死亡這種情況。

中國衛健委會昨晚深夜宣布，改名為新冠病毒感染的疫情將由現在的甲級防疫管理回歸至「乙類乙管」，即是對感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再畫定高低風險區；檢測策略調整為「願檢盡檢」；不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

國務院聯防聯控機制亦宣布，來華者只須持出發前48小時核酸陰性結果便可，亦毋須向中國駐當地使領館申請健康碼。當局亦會進一步優化復工復產丶商務丶留學丶探親丶團聚等外籍人士來華安排，提供簽證便利。對國際郵輪，會先開展試點，再逐步放開。另外亦會有序恢復中國公民出境旅遊。

中國疾控局傳防司司長雷正龍在公布後表示，政策調整後，可能面臨幾方面的風險。首先，由於不再採取隔離措施，病毒感染率可能呈現快速上升趨勢，短時間內增加就醫需求；醫護人員自身感染亦會導致醫療服務供應減少，部分公眾對確診快速上升亦可能出現焦慮情緒等。為此，當局須加強教育，倡導做好個人防護，堅持戴口罩丶勤洗手等良好衛生習慣；另亦要優化配置醫療衛生資源和加強藥物供應。