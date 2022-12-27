中國稱“白肺”與新冠原始毒株和疫苗接種無關 “乙類乙管”不是放開不管

中國/新冠疫情

中國新冠病毒感染爆發後，北京等地據傳出現了疫情初期感染者常見的“白肺“癥狀而引發熱議和擔憂。在中國國務院聯防聯控機制周二召開新聞發布會上，官員否認“白肺”與原始毒株和疫苗接種沒有關係，並稱當前的流行優勢毒株仍然是奧密克戎毒株。中國國家衛生健康委員會周一發布公告中，將冠病的名稱從“新型冠狀病毒肺炎”更名為“新型冠狀病毒感染”，並從明年1月8日起，解除目前對冠病採取的“甲類傳染病”預防、控制措施，採取“乙類乙管”。

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有報道稱，中國許多染疫者出現“白肺“，即肺部出現不同程度的白色濁斑纖維化，讓人質疑奧密克戎變異株只感染呼吸道的說法。

中國官媒今天報道稱，白肺是當肺泡里出現炎症或感染，有滲出液和炎性細胞的時候，肺泡就被這些滲出液和炎性細胞所填充，射線穿不透，在影像學上出現白色區域。

中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝強調，並不是只要肺部出現了炎症就都叫白肺。一般來講，肺部的炎症比較重、滲出比較多的時候，也就是白色影像區域面積達到了70%到80%，這個階段患者會出現低氧血症或呼吸窘迫，在臨床上尤其是高齡合並嚴重基礎疾病的患者可能出現白肺，但是佔比非常低。

他說，此外，不僅僅是新冠病毒，多個病原體都可以引發肺部炎症，像呼吸道合胞病毒、流感病毒，包括一些細菌如軍團菌都可以引發肺部的炎症。

中國官媒報道還引述焦雅輝稱：“從治療上講，我們現在有成熟的專家共識和治療方案，主要是俯卧位通氣，另外就是進行給氧治療，包括無創呼吸機、有創呼吸機，還有被網友稱為救命神器的ECMO。加強原發病的病因治療，白肺患者中有相當部分可以好轉。”

中國國家衛生健康委員會周一發布的公告中，已經將冠病的名稱從“新型冠狀病毒肺炎”更名為“新型冠狀病毒感染”，也就是說，新冠不再是”肺炎“，並從明年1月8日起，解除目前對冠病採取的“甲類傳染病”預防、控制措施，採取“乙類乙管”。中國國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒27日在國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會上說，“實施‘乙類乙管’，絕不是放開不管，重點是強化服務和保障。

中國在周日宣布不再公布有關疫情統計數據。這些數字被廣泛批評為與當前的流行病狀況完全脫節。

中國全國各地的醫院和火葬場擠滿了新冠的病人和受害者。中國主要城市現在正努力解決抗熱藥物短缺的問題，而緊急醫療設施也因大量未接種疫苗的老年患者的湧入而捉襟見肘。

中國也宣布從明年1月8日起對冠病進行降級管理，並取消赴華人員入境後全員核酸檢測和集中隔離的規定。日本和印度等國家已經決定採取對來自中國的入境人員進行新冠測試的措施，目的之一就是防止新的毒株進入境內。