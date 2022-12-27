染疫數據蓋牌 衛建委稱重症床位資源“總體充足”但接近臨界值

中國疫情

中國疫情清零政策全面突然大解封後，外界關注其醫療資源是否足以應付當前疫情爆發。中國國家衛健委官員周二（12月27號）稱，全國重症床位資源總體來看充足，但目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值。周一26日宣布將新冠病毒感染降為“乙類乙管”後，中國國務院聯防聯控機制周二下午舉行新聞發布會對外說明，稱中國將公布現有住院病例數，減少疫情通報頻次。

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中央社報道，在中國國務院聯防聯控機制27日下午舉行新聞發布會網上直播顯示，國家衛健委醫政司司長焦雅輝說，截至12月25日，全國重症醫學床位總數是18.1萬張，也就是每10萬人有12.8張。其中，三級醫療機構的重症醫學床位數是13.34萬張，可轉換ICU的床位是10.48萬張。二級以上醫療機構重症床位的使用率平均在50%左右波動。她說，“全國重症床位資源總體來看是充足的”。

焦雅輝接着表示，當然，目前正在經歷重症救治高峰的省分，重症床位的資源已經接近臨界值，需要進一步來擴充重症床位的資源，或者是加快重症床位的周轉。但她並未說明哪些省市已出現這樣的狀況。

在重症搶救的設備方面，焦雅輝說，截至12月25日，中國有血液透析單元16.7萬個，床旁血濾機2.4萬台，葉克膜2600餘台，有創呼吸機是13.1萬台，無創呼吸機是15.7萬台，監護儀是109萬台，高流量吸氧儀是5.8萬台。

據這位官員介紹：“目前來看，全國總體床位資源和設備資源是能夠滿足重症患者救治需求”。將根據疫情發展情況繼續加大監測，並要求建立區域協同支援制度，根據每個地方疫情發展不同階段的需求，及時統籌調配全國重症資源加強重症患者的醫療救治。

染疫大爆發後數據卻被蓋牌

中國國家衛生健康委員會官網25日宣布，從即日起，不再發布COVID-19每日疫情訊息，將由中國疾控中心發布相關疫情訊息，供參考和研究使用。中國疾控中心官員周二稱，該中心將公布新冠現有住院病例數、重症與累計死亡病例數，不再區分本土和境外移入病例。疫情公布將調整減少，最終回歸乙類傳染病每月公布一次。

據法新社報道，隨着大部分衛生限制的取消，中國正經歷着新冠感染病例的激增。在兩個新年假期之前，以及在1月下旬農曆新年之前的幾周，冬季人口激增，屆時將有數百萬人前往探親。

中國在周日宣布不再公布有關疫情統計數據。這些數字被廣泛批評為與當前的流行病狀況完全脫節。

全國各地的醫院和火葬場擠滿了科維德的病人和受害者，西方的研究估計，在未來幾個月內可能有多達一百萬人死亡。

法新社稱 ，主要城市現在正努力解決抗熱藥物短缺的問題，而緊急醫療設施也因大量未接種疫苗的老年患者的湧入而捉襟見肘。

但北京堅持認為，該國已準備好應對風暴 -- 並敦促公眾負責。中國新聞社援引為衛生當局提供諮詢的流行病學家梁萬年的話說，"我們需要公眾適當地保護自己，並繼續配合適當的預防和控制措施 "科維德。