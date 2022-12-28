中國恢復進口網絡遊戲審批 44款獲綠燈

中國遊戲市場

周三12月28號，中國18個月內首次向外國視頻遊戲發放許可證，預示着這個一直受到中國政府指責的行業將出現放鬆。

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中國國家新聞出版署當天公布了新一批網絡遊戲出版許可證發放名單，其中包括44款進口網絡遊戲 和84個中國遊戲。進口的遊戲包括任天堂的《寶可夢大集結》和《巫師之昆特牌》等。 《寶可夢大集結》由任天堂和騰訊共同開發的。這款遊戲於去年7月首次在中國以外的任天堂Switch上發布。據騰訊稱，截至去年12月底，該遊戲的下載量已超過5000萬。

根據中國官網信息，中國上一次對進口遊戲發放版號還是在2021年6月，當時共發放了76個版號。2021年8月起，中國暫停了網絡遊戲版號的發放，直到今年4月恢復對國產遊戲發放版號。

電子遊戲在中國是一個重要的財政收入來源，但由於其在年輕人中的成癮性，去年被當局列為重點關注對象。 為了重新獲得控制權，當局將所有新的許可證凍結了9個月，許可證發放工作終於在4月恢復，但在此之前，沒有任何外國電子遊戲能夠獲得進入中國市場的許可證。

中國通常每年只批准幾次外國遊戲，而本地遊戲的做法則是每月一次。法新社稱，該決定向市場發出了一個積極的信號，市場看到當局在一個非常有利可圖的部門放鬆了。

據路透社分析，此次進口遊戲再次批准，標誌着政府對遊戲行業的嚴格限制已經結束。而對遊戲行業長達一年的打擊，使包括騰訊控股和網易公司在內的中國科技公司的遊戲收入造成了重大打擊。

北京在遊戲領域對18歲以下的人進行了嚴格的限制。他們的在線遊戲時間現在被限制在每周三個小時，這給該行業內公司的盈利能力帶來了沉重的壓力。