中國感染暴增 法國醫藥市場吃緊

醫藥緊缺

中國疫情嚴重，法國醫藥體系開始擔憂一個月後，類似撲熱息痛、布洛芬、阿莫西林等常見藥會斷貨。法國新聞電台28日發表一篇題為“為什麼中國疫情大爆發會加劇法國撲熱息痛和止痛藥的短缺”的文章。文章表示，中國一些制藥廠已經接到通知，暫停藥物出口以滿足自身的需求。

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成都一位女性告訴法國新聞電台記者：我們全家人都陽了，但我根本就買不到退燒藥。法新社記者採訪了十幾家藥房，他們告訴法國記者：我們斷藥已經有一至兩個星期了。目前手頭還有一些止痛藥，但數量也非常有限。

法國國際廣播電台常駐北京記者拉加德表示：中國國內買不到，就出現了讓在國外的親朋好友到國外藥店買退燒藥的情況。拉加德表示：澳大利亞藥架上已經用中文註明限購的通知。

法國國內新聞電台引述法新社發出的消息報道，北京至少指定了十幾家藥企為全國“保供”藥品。中國國藥集團(Sinopharm)已經從外地向北京運送了至少10萬包急需藥。

法國國內新聞電台記者前往山東一個生產布洛芬的制藥廠。藥廠負責人告訴法國記者：我們藥廠是三班倒，每天工作八小時。 而機器是24小時不間斷運作。他還表示，加速生產後，我想兩周內藥品短缺的情況就會開始緩解。法國記者表示，山東這個制藥廠的藥品本是100%用於出口的。而突如其來的疫情讓中國人改變了策略，以先供應國內需要為主。

巴黎公立醫院管理局醫學委員會主席撒洛蒙（Rémi Salomon）早就提醒法國醫療體系太依賴中國和印度。巴黎政治學院亞洲和國際經濟問題專家泰斯塔爾（Hubert Testard）對法國國內新聞電台記者表示：歐洲制藥廠對撲熱息痛或阿莫西林的生產不感興趣，生產這些藥利潤不高，需要大量投資，導致法國制藥商搬遷到中國，形成了相當強的依賴性。

新冠病例、冬季感冒等呼吸道疾病使得法國已經沒有庫存。中國暫時停止出口的決定很快會讓法國醫藥市場吃緊。法國藥理與流行病學家貝高教授（Bernard Begaud）27日表示，再有一個月的時間，法國藥店的撲熱息痛和布洛芬將會短缺。

幾周來，衛生專業人員一直在警告在法國已經很難找到撲熱息痛，尤其是兒科藥物。法國國家藥品安全局從2022年10月份開始告誡醫生要減少撲熱息痛的使用量。當時已經有呼聲要限量，沒人不得購得兩包以上，但藥房都沒有採取限量的措施。

法國藥理與流行病學家貝高教授（Bernard Begaud）最後表示：法國有個優勢，就是總是浪費很多藥。在這種情況下，只有呼籲醫學界和民眾停止亂用藥。貝高教授表示，如果我們將退燒和消炎藥保留用於真正的病人，我們可能不會有任何短缺現象在發生。