張展被判入獄兩年 無國界記者呼籲釋放

中國/司法

中國完全取消疫情管控措施，但兩年前的今天，因為報道武漢疫情，被上海法院判處四年刑期的公民記者張展依然身陷囹圄。無國界記者組織（RSF）呼籲釋放張展，指如果她繼續被拘留，生命將面臨危險。

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總部設在巴黎的無國界記者組織（RSF）呼籲釋放張展，她兩年前因報道武漢新冠疫情而被判處四年監禁，指出，如果她繼續被拘留，生命將面臨危險。

無國界組織東亞區主任艾瑋昂說： "張展勇敢地冒着生命危險向公眾通報武漢爆發的新冠疫情，她應該被視為英雄，而不是像現在這樣被中國政權迫害，"，他敦促國際社會向北京施壓，給予張展醫療自由，確保她在為時已晚之前獲釋。

2021年，她曾在獄中半絕食抗議，導致嚴重營養不良。報道稱，2022年8月，張展的健康狀況略有改善，但她1.70米的體重仍然只有41公斤。雖然她被允許每個月與母親進行簡短的電話交談，但她的家人卻無法獲得有關她在獄中健康狀況的明確信息。12月14日，張展的哥哥在推特上發布了她向家人放心的一封信的照片。信中四次提到 "警察 "一詞，郵戳是11月28日，即原信寫完一個月後。

張展哥哥在推特上說，妹妹張展的獄中來信，柔軟、溫暖、惦念…………“壓傷的蘆葦，我不折斷；將殘的燈火，我不熄滅”。“勿傷秋悲冷”，給這疫情裹挾的深冬，以微弱的溫暖。

張展哥哥在推特上展貼出妹妹獄中來信 © 網絡圖片

在2021年9月發表的一封聯名信中，無國界醫生和44個人權非政府組織聯盟呼籲中國國家主席習近平赦免並釋放張展。

除張展外，在中國被拘留的其他至少15名新聞自由活動人士有可能在獄中死亡，包括生病的記者黃琦。在西藏，記者的主要線人之一崑曲金巴因在拘留期間受到虐待而於2021年2月去世。諾貝爾和平獎獲得者和無國界記者協會新聞自由獎獲得者劉曉波，以及持不同政見的博客作者楊同彥於2017年在獄中因未治療癌症而死亡。

2021年，無國界記者組織出版了《中國新聞業的大躍進》，該報告詳細介紹了北京試圖控制其境內外的信息和媒體。

在無國界組織的2022年世界新聞自由指數中，中國在180個國家中排名第175位。它是世界上最大的記者監獄，至少有110名囚犯。

有報道稱，張展在法庭上發言時對審判長說，你不覺得你把我推上被告席，你的良心會告訴你這是錯誤的嗎？她還說 “這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。”